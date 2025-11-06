Người đàn ông 40 tuổi nhập viện với đôi tay đứt lìa

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương, một bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại chỉ dính một phần cầu da và xương.

Bàn tay đứt lìa của bệnh nhân được nối lại. Ảnh: BVCC.

Khoảng 23h cùng ngày, bệnh nhân P.T.C. (40 tuổi, tỉnh Đồng Tháp), nạn nhân trong một vụ ẩu đả với hàng xóm, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với các vết chém sâu ở ngực, lưng và hai tay. Một bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại chỉ dính một phần cầu da và xương.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện ngay trong đêm 16/10 và huy động 3 ê-kíp phẫu thuật phối hợp liên tục suốt 12 giờ đồng hồ để cứu hai bàn tay của bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động lực lượng của khoa Cấp cứu, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê Hồi sức để cùng xử trí. Sau khi được truyền máu và ổn định huyết động, bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng mổ.

Theo bác sĩ Bình, đây là một trong những ca phẫu thuật “rất phức tạp và căng thẳng”. Ê-kíp đầu tiên phụ trách xử lý ban đầu cho cả hai chi, làm sạch vết thương, cố định xương và chuẩn bị cho công đoạn vi phẫu. Đến rạng sáng, ê-kíp vi phẫu bàn tay tiếp tục nối mạch máu, thần kinh và gân cho cả hai tay.

"Với bàn tay phải đứt gần lìa, chúng tôi kết hợp xương, nối mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi. Bàn tay trái bị đứt lìa hoàn toàn nên phức tạp hơn, có thời điểm phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu do huyết động chưa ổn định", bác sĩ Bình chia sẻ.

Đến khoảng 13h ngày hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc. Hai bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt.

Ê-kíp phẫu thuật nối bàn tay cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau phẫu thuật 10 ngày, bệnh nhân được thực hiện ghép da bổ sung. Hiện ông C. ổn định sức khỏe, hai bàn tay sống tốt và được xuất viện ngày 6/11.

Bác sĩ Bình cho hay kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu được xem là một dạng “siêu phẫu”, đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, mỗi tua trực đều có bác sĩ vi phẫu chi, nhờ vậy các ca đứt lìa chi thể phức tạp đều được xử trí kịp thời ngay khi tiếp nhận.

Chỉ một tuần sau ca mổ này, khoa Chấn thương Chỉnh hình đã tiếp nhận nhiều trường hợp đứt lìa ngón tay, bàn tay và bàn chân, tất cả đều được nối liền chi thành công.

Bác sĩ Bình cho biết gần đây, số ca chấn thương do ẩu đả sau khi sử dụng rượu bia có xu hướng tăng. Không phải trường hợp nào cũng có thể cứu được chi thể nếu bệnh nhân không được sơ cứu đúng cách trước khi đến bệnh viện.

Bác sĩ Bình khuyến cáo khi xảy ra tai nạn đứt lìa chi thể, người xung quanh cần

Cầm máu vết thương, băng ép nhẹ.

Bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch, cho vào túi nylon kín.

Đặt túi này trong thùng nước đá, không ngâm trực tiếp vào nước lạnh.

Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng vi phẫu để được xử trí kịp thời.

Thời gian là yếu tố quyết định. Nếu phần chi đứt lìa được bảo quản và đưa đến bệnh viện trong vòng vài giờ đầu, cơ hội nối lại thành công sẽ rất cao.