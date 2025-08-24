Người đàn ông 5 lần ngừng tim sau khi chơi thể thao

Người đàn ông được phát hiện trong tình trạng choáng váng, ngất bên vệ đường. Anh được các bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim.

Người bệnh được ê-kíp tiến hành phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngã quỵ và ngất bên vệ đường sau khi chơi thể thao. Người dân phát hiện và nhanh chóng đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu. Kết quả điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.

Ê-kíp khoa Hồi sức tích cực lập tức phối hợp cùng bác sĩ Nội tim mạch hội chẩn, thống nhất chỉ định can thiệp mạch vành khẩn cấp. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân nhiều lần ngừng tim, rung thất, tính mạng bị đe dọa từng giây.

Các bác sĩ và kỹ thuật viên liên tục phối hợp nhịp nhàng: thay phiên ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực, đồng thời chụp mạch vành và đặt stent tái thông. Sau hai giờ căng thẳng, ca can thiệp thành công, giành lại sự sống cho người bệnh sau 5 lần ngừng tim.

Tuy qua được ca mổ, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, rối loạn nhịp nặng và xuất hiện dấu hiệu phù não do ngừng tuần hoàn liên tiếp. Anh được chuyển ngay về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị. Sau 7 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, nhịp tim ổn định, không ghi nhận tổn thương não hay phù não.

Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cũng tiếp nhận một trường hợp nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi. Bệnh nhân là anh T.K.T. (33 tuổi), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, khó thở khi đang lao động.

Theo các bác sĩ, người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp ở thành dưới. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh điển hình của nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Các bác sĩ thống nhất chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, cần nhanh chóng chuyển tuyến để tiếp tục can thiệp chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân được chụp động mạch vành qua da, phát hiện tổn thương nặng: động mạch vành phải tắc hoàn toàn, trong khi hai nhánh động mạch liên thất trước và động mạch mũ chỉ xơ vữa nhẹ, chưa cần can thiệp. Ê-kíp can thiệp tim mạch khẩn trương tiến hành đặt một stent tại vị trí động mạch vành phải, tái thông thành công dòng chảy mạch vành.

Nhờ xử trí kịp thời, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, huyết động ổn định, cơn đau ngực thuyên giảm và đang tiếp tục được theo dõi sát tại bệnh viện.

Bác sĩ Lý Đức Ngọc, khoa Nội tim mạch người lớn, Bệnh viện E, cho biết nhồi máu cơ tim xảy ra khi mạch vành bị tắc nghẽn bởi cục máu đông hoặc mảng xơ vữa tích tụ, khiến dòng máu nuôi cơ tim không thể lưu thông.

Bệnh thường biểu hiện bằng những cơn đau ngực tái diễn, có thể xuất hiện rất đột ngột. Người bệnh cảm thấy đau kéo dài vùng trước xương ức, như bị bóp nghẹt, kèm khó thở. Cơn đau thường kéo dài trên 30 phút, có thể lan lên cổ hoặc xuống cánh tay trái.

Theo bác sĩ Ngọc, mức độ nguy hiểm của nhồi máu cơ tim phụ thuộc vào phạm vi vùng cơ tim bị thiếu máu. Vùng tổn thương càng lớn thì chức năng tim suy giảm càng nặng, nguy cơ tử vong càng cao.

Do đó, “thời gian vàng” để cấp cứu là trong vòng 30-60 phút kể từ khi khởi phát. Bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm, cơ hội được cứu sống càng lớn. Đặc biệt, người cao tuổi cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.