Người đàn ông báo mất gần 30 lượng vàng vì ngủ quên trên ôtô ở TP.HCM

  • Thứ hai, 8/9/2025 16:14 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Người đàn ông trình báo cơ quan công an về việc gần 30 cây (lượng) vàng bỏ trên ôtô "không cánh mà bay" khi người này ngủ quên trong xe.

Ngày 8/9, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng để trên ôtô.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Công an phường trình báo bị mất tài sản có giá trị lớn, gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn… với khối lượng gần 30 cây vàng.

mat 30 luong vang, ngu quen tren oto anh 1

Người đàn ông báo mất gần 30 cây vàng khi ngủ quên trên ôtô bán tải.

Theo anh D., khuya 6/9, anh lái ôtô bán tải chở người bạn về nhà trên quốc lộ 13, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, do đã khuya, mệt mỏi, anh D. đậu ôtô trên vỉa hè và ngủ. Sáng 7/9, anh D. thức dậy và phát hiện số vàng kể trên bỏ trong xe "không cánh mà bay".

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, có một nam giới mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc ôtô từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi. Tuy nhiên, hình ảnh chưa thể hiện rõ người này có lấy số vàng trên ôtô hay không.

Công an T.PHCM đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Hương Chi/Tiền Phong

