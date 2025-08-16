Người đàn ông Đồng Nai không thể có con vì nguyên do không ngờ

Ba năm chờ đợi trong hy vọng, đôi vợ chồng trẻ vỡ òa khi đón tin mang thai tự nhiên sau hành trình chữa căn bệnh hiếm gây vô sinh.

Bệnh nhân được bác sĩ tư vấn điều trị hiếm muộn. Ảnh: BVCC.

Sau hơn 1.000 ngày chờ đợi, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh T. (35 tuổi, ở Đồng Nai) cuối cùng cũng tràn ngập tiếng cười. Tin vui đến bất ngờ, nhưng đằng sau đó là cả một hành trình dài đầy nước mắt, áp lực và hy vọng.

Ba năm trước, anh T. và vợ kết hôn với mong ước sớm có con. Thế nhưng, mỗi tháng trôi qua lại thêm một lần thất vọng. Thấy vợ buồn, anh càng day dứt, lo sợ giấc mơ gia đình trọn vẹn mãi xa vời.

Sau thời gian suy nghĩ, người đàn ông mang theo nỗi trăn trở tìm đến Đơn vị Nam khoa, khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện lượng prolactin trong máu anh tăng cao bất thường. Kết quả MRI cho thấy một khối u tuyến yên nhỏ, nguyên nhân hiếm gặp gây vô sinh nam.

Thay vì phẫu thuật, ê-kíp chọn phương án điều trị nội khoa để ức chế prolactin, kết hợp theo dõi sát sao tiến triển. Sau 2 tháng, chỉ số prolactin trở về mức bình thường, chức năng sinh lý và chất lượng tinh trùng phục hồi. Không lâu sau, vợ anh T. mang thai tự nhiên.

"Khi biết vợ mang thai, tôi thực sự vui mừng. Cả hai vợ chồng từng nghĩ sẽ không bao giờ có con. Chúng tôi biết ơn các bác sĩ đã giúp điều đó thành hiện thực", anh T. xúc động nói.

ThS.BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người trực tiếp điều trị, cho biết nguyên nhân vô sinh do u tuyến yên thường ít được nghĩ tới.

"Đây là ca bệnh đặc biệt bởi nguyên nhân nằm ở tuyến yên, vị trí ít được nghĩ đến trong vô sinh nam. Chúng tôi áp dụng quy trình chẩn đoán bài bản và phác đồ cá thể hóa, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật không cần thiết, phục hồi chức năng sinh lý và khả năng sinh sản chỉ sau thời gian ngắn", ThS.BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết vô sinh được định nghĩa là tình trạng một cặp vợ chồng không thể thụ thai sau một năm quan hệ tình dục đều đặn (2-3 lần/tuần) mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Đây là vấn đề sức khỏe sinh sản đáng báo động, ảnh hưởng đến khoảng 15% cặp vợ chồng trên toàn cầu.

Trong đó, các nguyên nhân vô sinh có thể đến từ cả nam và nữ nhưng nam giới chiếm đến khoảng 50% nguyên nhân. Các nguyên nhân gây vô sinh nam rất đa dạng, từ yếu tố tinh trùng, tắc nghẽn ống dẫn tinh, đến các rối loạn nội tiết tố. Do đó, việc chẩn đoán và điều trị vô sinh cần có sự tham gia của cả hai vợ chồng, với sự chú trọng đặc biệt đến yếu tố nam giới.

Để phòng tránh và điều trị vô sinh nam, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Toàn khuyến cáo:

- Khám sức khỏe định kỳ: Nam giới nên đi khám sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản định kỳ, đặc biệt khi gặp khó khăn trong việc có con.

- Chế độ sinh hoạt lành mạnh: Duy trì lối sống khoa học, ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên, tránh hút thuốc lá, uống rượu bia quá mức.

- Không tự ý dùng thuốc: Không tự ý sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo là tăng cường sinh lực mà không có sự chỉ định của bác sĩ.

- Thăm khám sớm: Khi có các dấu hiệu bất thường như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, tinh hoàn nhỏ, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

Nếu có thể, hãy ưu tiên nỗ lực mang thai tự nhiên trước khi áp dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF/ICSI hoặc phẫu thuật tìm tinh trùng. Nhiều trường hợp hiếm muộn có thể điều trị hiệu quả chỉ bằng thuốc nếu được phát hiện sớm.