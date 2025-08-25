Người đàn ông gánh hậu quả ở tuổi 35 vì một thói quen độc hại

Sau 30 phút đau tức ngực trái, người đàn ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim cấp.

Hút thuốc lá có thể dẫn đến nhiều rủi ro cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Anh T.N.V. (35 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Định Quán (Đồng Nai) trong tình trạng đau bóp nghẹt ngực trái. Cơn đau xuất hiện đột ngột lúc 17h, kéo dài hơn 30 phút, kèm theo vã mồ hôi và không thuyên giảm. Anh không có tiền sử bệnh tim mạch nhưng hút thuốc khoảng một gói mỗi ngày.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, trong giờ thứ 2 kể từ khi khởi phát. Do vẫn còn trong “thời gian vàng” 3 giờ đầu, ê-kíp tiến hành dùng thuốc tiêu sợi huyết. Sau can thiệp, cơn đau biến mất, mạch vành tái thông hoàn toàn.

Để phòng ngừa nguy cơ tái phát, anh V. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chụp mạch vành, đặt stent. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Mới đây, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cũng vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh nhồi máu cơ tim cấp sau khi chơi thể thao. Ê-kíp khoa Hồi sức tích cực lập tức phối hợp cùng bác sĩ Nội tim mạch hội chẩn, thống nhất chỉ định can thiệp mạch vành khẩn cấp.

Sau hai giờ căng thẳng, ca can thiệp thành công, giành lại sự sống cho người bệnh sau 5 lần ngừng tim. 7 ngày sau, bệnh nhân tỉnh táo, nhịp tim ổn định, không ghi nhận tổn thương não hay phù não.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Ngọc Tú, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Định Quán, cho biết nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng căn bệnh này cũng đang ngày càng trẻ hóa.

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi mạch vành bị tắc nghẽn bởi cục máu đông hoặc mảng xơ vữa tích tụ, khiến dòng máu nuôi cơ tim không thể lưu thông. Mức độ nguy hiểm của nhồi máu cơ tim phụ thuộc vào phạm vi vùng cơ tim bị thiếu máu. Vùng tổn thương càng lớn thì chức năng tim suy giảm càng nặng, nguy cơ tử vong càng cao.

Đặc biệt, hút thuốc lá được xem là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây hại cho tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, khi khói thuốc đi vào cơ thể, nicotine lập tức làm tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng và các mạch máu co lại.

Đồng thời, hàng nghìn hóa chất độc hại trong khói thuốc, đặc biệt là carbon monoxide, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Tim vì thế phải làm việc nhiều hơn để cung cấp đủ oxy cho cơ thể, lâu dần dẫn đến tổn thương cơ tim và mạch máu.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Ngọc Tú khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực kéo dài trên 15 phút, cảm giác đè nặng, xoắn vặn, lan ra lưng, cổ, hàm, vai, kèm khó thở hoặc vã mồ hôi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, giảm biến chứng và nguy cơ tử vong.