Người đàn ông gánh hậu quả vì uống rượu mỗi ngày suốt 5 năm

Người đàn ông ở Phú Thọ nhập viện vì đau bụng dữ dội, được chẩn đoán viêm tụy cấp. Nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen uống rượu 300-500 ml mỗi ngày suốt nhiều năm.

Hình ảnh tụy viêm phù nề to của người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.V.C. (47 tuổi, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và bụng chướng. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị viêm tụy cấp, nguyên nhân liên quan thói quen uống rượu kéo dài.

Theo gia đình, ông C. làm nghề thợ xây và từ năm 2020 đến nay duy trì thói quen uống rượu mỗi ngày 300-500 ml. Các xét nghiệm cho thấy tuyến tụy to, có thâm nhiễm viêm, men Amylase tăng cao bất thường. Bệnh nhân được chỉ định đặt sonde dạ dày, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm và điều trị tích cực.

Sau 4 ngày truyền dịch, dùng kháng sinh và thuốc hỗ trợ, sức khỏe ông C. đã ổn định, hết đau bụng, có thể ăn uống trở lại.

Bác sĩ Hà Thế Linh thăm khám người bệnh 47 tuổi. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Hà Thế Linh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết viêm tụy cấp là bệnh lý nguy hiểm, nguyên nhân thường gặp là lạm dụng rượu bia, tăng mỡ máu, sỏi hoặc tắc nghẽn đường mật. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy đa tạng, thậm chí tử vong. Ông C. may mắn nhập viện sớm nên qua khỏi.

Bác sĩ Hà Thế Linh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khuyến cáo rượu bia là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây viêm tụy cấp. Người dân cần hạn chế sử dụng đồ uống có cồn để bảo vệ sức khỏe.

"Khi có triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn, mệt mỏi sau uống rượu bia, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm có thể cứu sống, ngược lại nếu trì hoãn, bệnh tiến triển nặng sẽ gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Linh nhấn mạnh.