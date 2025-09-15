Người đàn ông mắc thể đột quỵ đặc biệt nguy hiểm

Người đàn ông bất ngờ rơi vào hôn mê sâu, suy hô hấp và liệt nửa người. Nhờ được đưa đến viện trong giờ vàng, ông đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Người bệnh đã qua cơn nguy kịch sau khi được can thiệp kịp thời. Ảnh: BVCC.

Theo gia đình, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, ông H.X.L. (63 tuổi) đột ngột hôn mê, gọi hỏi không đáp. Nhận thấy tình trạng bất thường, người nhà lập tức đưa ông đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu (glasgow 8 điểm), suy hô hấp, nghi sặc phổi và yếu liệt nửa người bên trái. Các bác sĩ ngay lập tức đặt ống nội khí quản, hội chẩn chuyên khoa đột quỵ và quyết định chụp CT sọ não khẩn.

Kết quả cho thấy ông L. bị tắc động mạch thân nền, thể đột quỵ đặc biệt nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong nếu không xử trí kịp thời. Bệnh nhân được chuyển gấp đến Trung tâm Đột quỵ và tiến hành can thiệp mạch não số hóa xóa nền (DSA) lấy huyết khối.

Ê-kíp đã lấy ra hai cục huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch máu não. Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, có thể tự ngồi dậy và giao tiếp tốt. Hiện ông tiếp tục được phục hồi chức năng tại Trung tâm.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Anh Minh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết bệnh nhân được đưa đến rất sớm, trong “giờ vàng”.

Khi nhập viện, ông đã hôn mê, suy hô hấp do sặc phổi - những biểu hiện có thể khiến chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót đột quỵ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa Cấp cứu và Trung tâm Đột quỵ đã giúp đưa ra chẩn đoán chính xác, kịp thời, từ đó tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Minh nhấn mạnh đột quỵ là cấp cứu khẩn cấp, trong đó từng phút đều quý giá. “Giờ vàng” để can thiệp được khuyến cáo trong 3-6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên.

Bệnh nhân được đưa đến viện càng sớm thì việc tái thông mạch máu càng hiệu quả, giúp cứu sống nhiều vùng não, tăng khả năng hồi phục. Theo khuyến cáo, có ba dấu hiệu điển hình cần đặc biệt lưu ý:

Khuôn mặt : Miệng méo, lệch khi nói hoặc cười, chảy nước khi uống.

: Miệng méo, lệch khi nói hoặc cười, chảy nước khi uống. Tay chân : Đột ngột yếu, tê bì hoặc liệt một bên.

: Đột ngột yếu, tê bì hoặc liệt một bên. Ngôn ngữ: Nói khó, nói ngọng, thậm chí không nói được.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức bởi mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn.