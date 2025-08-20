Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông ngoại quốc ngưng tim khi chơi tennis ở TP.HCM

  • Thứ tư, 20/8/2025 21:04 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Người đàn ông mang quốc tịch Malaysia và Singapore ngưng tim khi đang chơi tennis. Nhờ được các bác sĩ tại TP.HCM ép tim ngoài lồng ngực và cấp cứu khẩn cấp, ông đã hồi phục kỳ diệu.

Người đàn ông hồi phục sau khi trải qua cơn ngưng tim. Ảnh: BVCC.

Khi đang chơi tennis tại phường Hạnh Thông (TP.HCM), ông W.C.N. (74 tuổi, mang quốc tịch Malaysia và Singapore) tuổi bất ngờ ngưng tim và gục xuống sân.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổng đài cấp cứu 115 đã hướng dẫn người dân thực hiện ép tim ngoài lồng ngực để duy trì tuần hoàn. Chỉ sau 7 phút, ê-kíp cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) có mặt tại hiện trường, tiến hành tiêm thuốc, ép tim tại chỗ trước khi vận chuyển bệnh nhân về viện.

Trong 10 phút di chuyển trên xe cứu thương, bệnh nhân được duy trì hồi sinh tim phổi cơ bản, bóp bóng qua mặt nạ và dùng thuốc vận mạch. Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ tiếp tục hồi sức nâng cao với sốc điện, khử rung, đặt nội khí quản và thở máy trong khoảng 50 phút liên tục.

Sau khi tim đập trở lại, bệnh nhân được can thiệp mạch vành khẩn cấp, đặt stent để tái thông động mạch bị tắc. Song song, ê-kíp hồi sức tiến hành kiểm soát thân nhiệt, lọc máu, bảo vệ não và phục hồi chức năng. Sau 95 phút hồi sức, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục, đã xuất viện và trở lại sinh hoạt bình thường.

Trung tá, ThS.BS Diệp Hồng Kháng, Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là một trong những trường hợp hiếm hoi ngưng tim ngoài bệnh viện nhưng được cứu sống nhờ chuỗi cấp cứu toàn diện, từ người dân tại hiện trường, hệ thống 115 đến điều trị chuyên sâu tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Kháng, những ca được ép tim ngoài lồng ngực sớm thường hồi phục nhanh hơn và ít di chứng thần kinh hơn. Trong khi đó, bệnh nhân không được sơ cứu kịp thời có nguy cơ tổn thương não nặng, dù được hồi sức tích cực. Bác sĩ Kháng nhấn mạnh, để tăng cơ hội sống sót, phải hội đủ ba yếu tố

  • Ép tim ngoài lồng ngực sớm tại hiện trường để duy trì tưới máu não và các cơ quan.
  • Hệ thống phản ứng nhanh trong bệnh viện để xử trí nguyên nhân.
  • Điều trị toàn diện sau hồi phục, bao gồm kiểm soát thân nhiệt, lọc máu, bảo vệ não và phục hồi chức năng.

Từ năm 2021, Bệnh viện Quân y 175 chủ trì đề tài cấp Quốc gia về mô hình cấp cứu trước bệnh viện, triển khai tại 6 tỉnh, thành với hơn 10.800 người dân và 1.200 nhân viên y tế tham gia.

Mô hình đang được thí điểm tại quận Gò Vấp, TP.HCM (cũ) và Tiền Giang, huấn luyện cộng đồng kỹ năng ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng máy khử rung tim tự động và sơ cứu chấn thương. Chỉ trong 4 tháng gần đây, bệnh viện đã cứu sống 6 ca ngưng tim ngoài viện.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đình Ân, Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Quân y 175, khuyến cáo người lớn tuổi hoặc có bệnh tim mạch cần khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và vận động điều độ. Quan trọng hơn, mỗi gia đình nên biết kỹ năng ép tim ngoài lồng ngực, bởi đó là chìa khóa sinh tồn trong những tình huống khẩn cấp.

Nguyễn Thuận

ngưng tim ngoại viện ngưng tim chơi tennis cấp cứu hồi sinh tim phổi

