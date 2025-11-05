Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

  • Thứ tư, 5/11/2025 08:18 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sau nhiều ngày sốt cao liên tục, người đàn ông được đưa đến bệnh viện. Các kết quả xét nghiệm cho thấy ông mắc bệnh Whitmore, có thể đe dọa tính mạng.

Chân của một người bệnh sau khi tiếp xúc với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Người đàn ông 69 tuổi, ngụ phường Hồng Gai (Quảng Ninh), được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao liên tục nhiều ngày, rét run, đau mỏi toàn thân, ho khạc đờm đục và đau tức vùng hạ sườn phải. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn tính.

Tại khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng (Quảng Ninh), kết quả xét nghiệm ghi nhận bạch cầu bệnh nhân trung tính và CRP tăng cao, kèm theo men gan tăng, rối loạn điện giải. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy người bệnh có tổn thương phổi, gợi ý nhiễm khuẩn nặng. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh sớm, phổ rộng và phối hợp, đồng thời hạ sốt, ổn định dịch - điện giải.

Kết quả cấy máu sau đó xác định căn nguyên là vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore (Melioidosis), còn được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”. Đây là loại vi khuẩn gram âm sống trong đất và nước, có thể xâm nhập qua vết trầy xước hoặc đường hô hấp, diễn tiến đa dạng và dễ gây nhiễm khuẩn huyết, tỷ lệ không qua khỏi nếu không điều trị kịp thời.

Ngay khi có kết quả vi sinh, ê-kíp bác sĩ khoa Nội Tổng hợp phối hợp khoa Xét nghiệm, khoa Hồi sức Tích cực và Dược lâm sàng thống nhất phác đồ điều trị tối ưu. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân phục hồi, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường và được xuất viện trong trạng thái ổn định, tiếp tục theo dõi và dùng thuốc duy trì tại nhà.

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei thường tồn tại trong đất, nước nhiễm khuẩn. Whitmore là bệnh lý nguy hiểm, diễn tiến âm thầm, thường ở dạng bán cấp với triệu chứng không điển hình như sốt kéo dài.

"Điều này khiến bệnh nhân khó nhận biết và tiếp cận điều trị sớm", ThS.BS Lê Thị Huyền, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho hay.

Bệnh Whitmore hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Vì vậy, biện pháp phòng ngừa chính là tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nguồn nước bị nhiễm khuẩn. Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại nơi bị ô nhiễm. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng.

"Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, những người có bệnh nền như đái tháo đường nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước ô nhiễm", bác sĩ Huyền nhấn mạnh.

