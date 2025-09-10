Người đàn ông nhập viện chỉ vì một nốt mụn ở mép môi

Người đàn ông đến bệnh viện trong tình trạng môi dưới sưng to, có ổ mủ sau nhiều ngày tự ý nặn mụn và dùng thuốc tại nhà nhưng không hiệu quả.

Hình ảnh môi dưới sưng to của người bệnh khi nhập viện. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận ông L.V.T. (40 tuổi, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng môi dưới sưng phồng, đau nhức dữ dội và có ổ mủ.

Khoảng 6 ngày trước, ông T. nổi một nốt mụn nhỏ ở môi dưới, sưng đau nhưng không đi khám mà tự mua thuốc uống và bôi. Bệnh không thuyên giảm mà ngược lại ngày càng nặng, nốt mụn sưng to và đau nhiều hơn. Người đàn ông tìm đến trung tâm y tế để rạch áp xe nhưng không hiệu quả, sau đó được chuyển đến khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được làm xét nghiệm, nuôi cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ. Kết quả cho thấy sự xuất hiện của vi khuẩn đa kháng thuốc, lý do khiến việc điều trị trước đó thất bại.

Các bác sĩ đã tiến hành trích dẫn lưu ổ áp xe, lựa chọn phác đồ kháng sinh đặc hiệu dựa trên kháng sinh đồ, đồng thời dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương. Sau 6 ngày điều trị, tình trạng người bệnh ổn định, môi hết sưng đau, vết thương khô tốt và được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Hà, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, cảnh báo các ổ viêm ở vùng mặt, đặc biệt môi, cằm, mũi tiềm ẩn nguy cơ rất lớn vì khu vực này chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh. Nếu tự ý xử trí, nhiễm trùng có thể lan rộng, gây biến chứng nguy hiểm như viêm tấy lan tỏa xuống cổ, trung thất, viêm tĩnh mạch xoang hang, thậm chí nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Trường hợp điển hình là nữ sinh 15 tuổi ở Bắc Ninh từng được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ban đầu, em xuất hiện tình trạng sưng nề ở hốc mắt phải kèm sốt nhẹ, khó thở, buồn nôn và sợ ánh sáng.

Chỉ sau một ngày, vùng sưng lan nhanh từ hốc mắt phải đến trán và toàn bộ thái dương bên phải. Khi thấy con có dấu hiệu rối loạn ý thức, gia đình mới vội đưa đến bệnh viện. Kết quả chụp CT ngực và não phát hiện tổn thương ở não, bệnh nhân lập tức được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Các bác sĩ chẩn đoán em bị sốc độc tố do vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) và chuyển sang Trung tâm Hồi sức tích cực. Dù đã được điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi.

Các chuyên gia khuyến cáo khi có tổn thương vùng răng miệng - hàm mặt kèm sưng, đau, có mủ, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị. Việc tự ý dùng thuốc hoặc tự xử lý tại nhà có thể dẫn đến biến chứng khó lường, nhất là trong bối cảnh vi khuẩn đa kháng thuốc ngày càng phổ biến.