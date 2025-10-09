Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Người đàn ông nhập viện cùng con rắn độc

  • Thứ năm, 9/10/2025 14:42 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Người đàn ông 70 tuổi ở Phú Yên bị rắn lục cắn khi đi dạo trong vườn. Thay vì hoảng sợ, ông bình tĩnh bắt luôn con rắn mang đến bệnh viện để bác sĩ xác định loài.

Con rắn người đàn ông mang đến bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế Sơn Hoà (Đắk Lắk) vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nam, ngụ xã Trung Hoà, bị rắn lục cắn vào chân khi đang đi dạo trong vườn. Điều đặc biệt, ông mang theo chính con rắn đã cắn mình đến bệnh viện để bác sĩ nhận diện.

Theo các bác sĩ, việc bệnh nhân mang theo con rắn là rất hữu ích giúp xác định đúng loại rắn và hướng xử trí phù hợp. Con rắn được nhận dạng là rắn lục (Trimeresurus stejnegeri), thuộc họ Crotalinae, là loài rắn có nọc độc, thường sinh sống ở vùng rừng núi hoặc gần ruộng, bờ suối, nơi ẩm thấp.

Rắn lục hoạt động chủ yếu vào ban đêm, có màu xanh tương tự cây cỏ nên dễ ẩn mình, gây nguy hiểm cho người dân khi đi làm vườn, đi rừng hay dạo quanh khu vực có nhiều cây cối. Nọc độc của rắn lục có thể gây rối loạn đông máu, hoại tử và nhiều biến chứng nặng nếu không được xử lý kịp thời.

Các bác sĩ hướng dẫn người dân cách xử lý khi bị rắn lục cắn gồm:

  • Giữ bình tĩnh, hạn chế cử động vùng bị cắn để tránh nọc độc lan nhanh.
  • Không garo, không chích rạch vết thương, không hút nọc vì có thể làm tổn thương thêm mô.
  • Cố định chi bị cắn ở tư thế thấp hơn tim.
  • Nếu có thể, chụp ảnh hoặc mang theo con rắn (nếu an toàn) để bác sĩ dễ nhận dạng.
  • Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không tự điều trị hay dùng thuốc dân gian.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên mang theo đèn pin khi đi lại vào ban đêm, ban ngày cần dùng gậy khua các bụi cây, bờ cỏ để xua đuổi rắn, tránh bị cắn bất ngờ. Khi bị rắn cắn hoặc không rõ con vật nào tấn công, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, không nên tự chữa hoặc dùng thuốc tại nhà, vì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Những biểu hiện không ngờ dẫn đến ung thư đại trực tràng

Chỉ sau vài ngày khó chịu ở bụng, chị Mỹ phải gác lại ruộng cà phê, nằm trên giường bệnh với “bản án” mang tên ung thư đại trực tràng bất ngờ ập đến.

4 giờ trước

13 lợi ích sức khỏe của cà phê có thể khiến bạn ngạc nhiên

Uống cà phê không chỉ là thói quen giúp tỉnh táo, nhiều nghiên cứu cho thấy trong từng tách cà phê ẩn chứa những hợp chất bảo vệ tim mạch, cải thiện chức năng não và kéo dài tuổi thọ.

5 giờ trước

Thu hồi số công bố 8 loại kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Công ty ASEAN xin thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 8 sản phẩm Anessa, Skin Aqua do không còn kế hoạch kinh doanh.

6 giờ trước

Nguyễn Thuận

rắn độc cắn rắn lục cắn rắn lục xử lý rắn cắn nọc độc rắn

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý