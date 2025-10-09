Người đàn ông nhập viện cùng con rắn độc

Người đàn ông 70 tuổi ở Phú Yên bị rắn lục cắn khi đi dạo trong vườn. Thay vì hoảng sợ, ông bình tĩnh bắt luôn con rắn mang đến bệnh viện để bác sĩ xác định loài.

Con rắn người đàn ông mang đến bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế Sơn Hoà (Đắk Lắk) vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nam, ngụ xã Trung Hoà, bị rắn lục cắn vào chân khi đang đi dạo trong vườn. Điều đặc biệt, ông mang theo chính con rắn đã cắn mình đến bệnh viện để bác sĩ nhận diện.

Theo các bác sĩ, việc bệnh nhân mang theo con rắn là rất hữu ích giúp xác định đúng loại rắn và hướng xử trí phù hợp. Con rắn được nhận dạng là rắn lục (Trimeresurus stejnegeri), thuộc họ Crotalinae, là loài rắn có nọc độc, thường sinh sống ở vùng rừng núi hoặc gần ruộng, bờ suối, nơi ẩm thấp.

Rắn lục hoạt động chủ yếu vào ban đêm, có màu xanh tương tự cây cỏ nên dễ ẩn mình, gây nguy hiểm cho người dân khi đi làm vườn, đi rừng hay dạo quanh khu vực có nhiều cây cối. Nọc độc của rắn lục có thể gây rối loạn đông máu, hoại tử và nhiều biến chứng nặng nếu không được xử lý kịp thời.

Các bác sĩ hướng dẫn người dân cách xử lý khi bị rắn lục cắn gồm:

Giữ bình tĩnh, hạn chế cử động vùng bị cắn để tránh nọc độc lan nhanh.

Không garo, không chích rạch vết thương, không hút nọc vì có thể làm tổn thương thêm mô.

Cố định chi bị cắn ở tư thế thấp hơn tim.

Nếu có thể, chụp ảnh hoặc mang theo con rắn (nếu an toàn) để bác sĩ dễ nhận dạng.

Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không tự điều trị hay dùng thuốc dân gian.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên mang theo đèn pin khi đi lại vào ban đêm, ban ngày cần dùng gậy khua các bụi cây, bờ cỏ để xua đuổi rắn, tránh bị cắn bất ngờ. Khi bị rắn cắn hoặc không rõ con vật nào tấn công, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, không nên tự chữa hoặc dùng thuốc tại nhà, vì có thể nguy hiểm đến tính mạng.