Người đàn ông rao bán hàng trăm mặt hàng không rõ nguồn gốc

Một người đàn ông từ TP.HCM lên Đắk Lắk tổ chức nhiều buổi hội thảo tại hội trường các tổ dân phố. Người này quảng cáo và rao bán hơn 200 mặt hàng không rõ nguồn gốc cho người dân.

Ngày 21/8, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý một người đàn ông từ TP.HCM đến Đắk Lắk tổ chức nhiều buổi hội thảo để bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Tân An phát hiện tại hội trường TDP 7 (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) một người đàn ông nghi vấn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan công an làm việc với người đàn ông tổ chức nhiều hội thảo để bán hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện người đàn ông tên T. (32 tuổi, trú TP.HCM) đang quảng cáo, rao bán 214 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu công an làm rõ từ ngày 9/8, sau khi đến Đắk Lắk, ông T. đã tổ chức 7 buổi hội thảo tại hội trường các tổ dân phố ở nhiều địa bàn khác nhau để bán các mặt hàng trên cho người dân (chủ yếu là người già).

Ông T. quảng cáo những mặt hàng này xuất xứ từ Hàn Quốc, chất lượng sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Hiện Công an phường Tân An đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thảo/Tiền Phong

  • Tp. Hồ Chí Minh

