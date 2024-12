Người đàn ông sa lưới sau khi trốn nã hơn 20 năm

Bị truy nã về tội tàng trữ và lưu hành tiền giả, Phòng trốn sang Lào, thay tên, đổi họ, nhập quốc tịch để bắt đầu cuộc sống mới.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Vy Văn Phòng (SN 1972) trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, sau hơn 20 năm lẩn trốn.

Trước đó, ngày 15/7/2003 Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với Vy Văn Phòng về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả. Tuy nhiên, người đàn ông này nhanh chân bỏ trốn sang Lào.

Vy Văn Phòng bị bắt sau hơn 20 năm trốn ở Lào.

Tại đây, Phòng đã thay đổi họ và tên thành Vilaisack Vongsa, nhập Quốc tịch Lào. Sau nhiều lần truy tìm tung tích, cơ quan công an xác định được nơi sinh sống của Phòng, nên triển khai lực lượng để bắt giữ.

Vào khoảng 16h ngày 17/12/2024, tại Cửa khẩu Nậm Phào, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Vy Văn Phòng.

Hiện, Vy Văn Phòng đã được di lý về Việt Nam, bàn giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.