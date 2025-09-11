Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông say xỉn, tấn công thanh niên xung phong gây thương tích

  • Thứ năm, 11/9/2025 07:45 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Người đàn ông có biểu hiện say xỉn đã bị Công an đưa về trụ sở sau khi hành hung một thanh niên xung phong tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành, xã Bà Điểm, TP.HCM.

Vụ việc xảy ra vào tối 10/9. Clip cho thấy một người đàn ông liên tục xô đẩy, tấn công người mặc trang phục thanh niên xung phong. Mặc dù nạn nhân không hề phản kháng hay to tiếng, người đàn ông vẫn hung hăng xô ngã anh.

Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến giao thông khu vực, khiến tuyến đường bị ùn ứ. Một cán bộ CSGT có mặt tại hiện trường đã kịp thời thông báo qua điện thoại để các đơn vị phối hợp, cử thêm lực lượng hỗ trợ xử lý.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông hành hung nạn nhân có biểu hiện say xỉn và đã được lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó. Người bị thương đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông có biểu hiện say xỉn.

Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với các đơn vị liên quan để lập hồ sơ và lấy lời khai của người đàn ông để điều tra, làm rõ vụ việc.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nguoi-dan-ong-say-xin-tan-cong-thanh-nien-xung-phong-gay-thuong-tich-i780976/

Minh Đức - Phú Lữ/Công an Nhân dân

