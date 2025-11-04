Người đàn ông TQ tha thiết tìm lại mối tình đầu để trả món nợ 20 năm

Một người đàn ông ở tỉnh An Huy nhờ truyền thông giúp tìm lại mối tình đầu - người từng cho mình vay 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) để lập nghiệp cách đây hơn 20 năm.

Ông Li xúc động khi nhận ra ngôi nhà cũ của gia đình người yêu cũ đã bị phá hủy. Ảnh: Weibo.

Cuối tháng 10, ông Li, sống tại thành phố Hoài Bắc, Trung Quốc gọi đến chương trình Xiaoli Helps You (tạm dịch: Tiểu Lý giúp bạn) của Đài truyền hình tỉnh Hà Nam. Đây là chương trình nổi tiếng vì thường giúp người dân giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Ông hy vọng người phụ nữ tên Ma - mối tình đầu của mình - vẫn còn sống ở Hà Nam. Họ quen nhau năm 1991, khi ông Li 23 tuổi, còn bà Ma 25 tuổi, đã ly hôn và có một con riêng. Cả hai cùng làm việc tại một công ty, yêu nhau và gắn bó suốt 8 năm.

Cặp đôi chia tay trong êm đẹp sau khi cha ông Li mắc ung thư, mong con trai về quê cưới vợ và chăm sóc gia đình, theo SCMP.

Năm 2001, khi ông Li khởi nghiệp và rơi vào cảnh túng thiếu, bà Ma đã giúp đỡ ông mà không chút đắn đo. "Cô ấy chuyển ngay cho tôi 10.000 tệ. Thời đó, mức thu nhập bình quân còn thấp, số tiền này thật sự rất lớn", ông kể.

Sau đó, ông Li làm mất điện thoại và mất luôn liên lạc với bà Ma.

"Tôi luôn day dứt suốt những năm qua. Tôi chỉ mong được trả lại món nợ ấy, và biết xem giờ cô ấy sống thế nào", ông xúc động nói.

Ông Li chia sẻ với phóng viên truyền hình về hành trình tìm kiếm mối tình đầu của mình. Ảnh: Weibo.

Điều đặc biệt, vợ hiện tại của ông Li hoàn toàn ủng hộ việc này. "Tôi không ghen. Nếu anh tìm được cô ấy, chỉ cần trả lại tiền là được", người vợ chia sẻ.

Theo lời ông Li, cha bà Ma từng làm việc trong một mỏ than ở thành phố Bình Đỉnh Sơn (tỉnh Hà Nam). Gia đình bà sống trong khu nhà ổ chuột nay đã bị giải tỏa, thay thế bằng các tòa chung cư cao tầng.

Cán bộ địa phương cho biết dù đã rà soát hồ sơ cũ, họ vẫn chưa tìm được tung tích bà Ma hay người thân, có lẽ vì gia đình bà đã chuyển đi từ lâu. Kết quả này khiến ông Li không giấu nổi thất vọng.

Câu chuyện của ông nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Trời sẽ không phụ người có lòng. Tôi tin ông sẽ tìm lại được mối tình đầu và hoàn thành tâm nguyện của mình". Người khác lại viết: "Hơn 20 năm rồi, 10.000 tệ khi ấy đáng giá lắm. Giờ ông nên trả lại gấp 10 lần mới đúng".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối: "Ông không nghĩ việc làm này có thể khiến bà ấy và gia đình hiện tại gặp rắc rối sao?".