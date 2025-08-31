Người đàn ông xăm 95% cơ thể sau khi xóa hình xăm

Từng giữ danh hiệu người đàn ông xăm mình nhiều nhất Brazil, Leandro de Souza vừa gây choáng với màn “lột xác” sau khi xóa hết vết mực bằng laser.

Leandro de Souza từng xăm khoảng 170 hình từ đỉnh đầu trở xuống và rồi hối hận.

Leandro de Souza (36 tuổi, đến từ bang Rio Grande do Sul, Brazil), từng được biết đến là “người có nhiều hình xăm nhất Brazil”, vừa gây bất ngờ khi tiết lộ quá trình “lột xác” sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật xóa xăm bằng laser.

Souza bắt đầu xăm mình từ năm 13 tuổi, sau đó phủ kín 95% cơ thể bằng mực. Anh xăm hàng trăm hình từ đỉnh đầu trở xuống, với bộ sưu tập khoảng 170 hình xăm lấy cảm hứng từ các ban nhạc rock yêu thích như Nirvana, Guns N’ Roses và Metallica.

Tuy nhiên, Souza từng thừa nhận ngoại hình dị biệt khiến anh khó tìm việc, thậm chí có thời gian phải sống trong nhà tạm, CNN Brazil đưa tin. Khoảng 2 năm trước, sau khi theo đạo Tin Lành, anh dần mất hứng thú với hình xăm và bắt đầu ghi lại hành trình xóa bỏ chúng trên Instagram.

“Tôi không còn thấy thoải mái nữa, xăm hình không hợp với tôi. Việc này không mang lại điều gì tốt đẹp, có lúc tôi cảm thấy mình chẳng khác gì trò lạ trong rạp xiếc”, người đàn ông 36 tuổi chia sẻ với O Globo.



Diện mạo sau nhiều lần xóa xăm của Leandro de Souza.

Ngày 28/8, Leandro de Souza chia sẻ hình ảnh chụp cận gương mặt sau ca xóa xăm mới nhất. Đây là lần điều trị thứ 5 của anh, được thực hiện miễn phí tại Hello Tattoo ở São Paulo.

Theo studio này, Souza đã “mất niềm tin vào bản thân” sau khi từng đi tù, nghiện ma túy và sống lang thang. “Hình xăm không định nghĩa nhân cách một con người. Việc xóa xăm chỉ phản ánh một sự đổi thay lớn hơn bên trong, giúp diện mạo mới phù hợp với bản ngã mới đang hình thành”, đại diện studio cho biết.

Souza cho biết có thể cần tới 8 buổi để xóa hết hình xăm. Sau mỗi lần, anh phải bôi thuốc mỡ, chườm đá và tin rằng tập luyện thể chất cũng giúp ích cho quá trình này.

“Xóa một hình nhỏ trên ngón tay đã đau, thì tưởng tượng cảm giác khi chiếu laser toàn bộ gương mặt. Tôi phải chịu 3 loại laser: một để xóa, một CO2 để trẻ hóa da, tránh vết thâm, và một loại khóa lại. Dù có gây tê, cảm giác vẫn rất đau nhưng đó là cái giá tôi phải trả cho những gì từng làm trong quá khứ”, anh bộc bạch.

Theo G1, Souza bắt đầu sa ngã vào ma túy sau khi hôn nhân đổ vỡ năm 25 tuổi. Khi tìm đến một trung tâm hỗ trợ cai nghiện, anh gặp một phụ nữ truyền đạo và từ đó dần thay đổi, đi theo đạo Tin Lành.

Hiện Souza mong muốn có công việc ổn định để chu cấp cho con trai và xin lại quyền chăm sóc mẹ già đang ở viện dưỡng lão. Từ trải nghiệm của bản thân, anh khuyên mọi người suy nghĩ kỹ trước khi xăm mặt.

“Ngày trước, tôi làm thợ xăm nên mọi hình xăm trên mặt đều miễn phí, thậm chí còn được trả thêm tiền. Giờ tôi đã hối hận, nhưng cũng không lên án việc xăm. Tôi tin rằng sau khi rửa tội và cải đạo, còn nhiều điều quan trọng hơn để làm”, Souza chia sẻ.