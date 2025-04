Người dân phủ kín các ngả đường xem tổng duyệt diễu binh ở TP.HCM

Để đảm bảo an ninh trật tự, từ 3h đến 12h ngày 27/4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã thông báo cấm mọi phương tiện và người dân lưu thông trên nhiều tuyến đường tại quận 1. An ninh được thắt chặt tối đa trước giờ tổng duyệt, hàng nghìn chiến sĩ từ các lực lượng quân đội và công an làm việc hết công suất để đảm bảo buổi tổng duyệt diễn ra an toàn và suôn sẻ.