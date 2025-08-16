Người dân TP.HCM đến triển lãm xem xe máy điện, nhiều hãng xa lạ

|
Tại một triển lãm quốc tế về xe 2 bánh đang diễn ra ở TP.HCM, sự xuất hiện của khá nhiều thương hiệu xe máy điện thu hút sự chú ý của quan khách.
|
Không thiếu các lựa chọn xe máy điện, xe đạp điện góp mặt tại triển lãm. Phần nhiều trong số này là các hãng Trung Quốc.
|
Các thương hiệu này có phần xa lạ, không quá quen mặt với phần đông khách hàng Việt Nam. Những hãng xe máy lớn như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio hay VinFast, Yadea đều không góp mặt.
|
Cận cảnh thiết kế đầu xe của một sản phẩm xe máy điện có mặt tại triển lãm.
|
Một số mẫu xe đạp trợ lực điện tại triển lãm.
|
Lượng khách tham quan không quá đông, nhưng phần lớn bày tỏ sự quan tâm dành cho loạt xe máy điện của các thương hiệu còn khá "xa lạ" với khách Việt.
|
Nhiều mẫu xe máy điện tại triển lãm có thiết kế pin tháo rời, cho phép người dùng linh hoạt trong phương pháp sạc.
|
Triển lãm cũng có gian hàng giới thiệu giải pháp pin hoán đổi cùng với mô hình một trạm đổi pin.
|
Gian trưng bày của BYD Battery tại triển lãm. Trước khi trở thành một hãng xe năng lượng mới như hiện tại, BYD có xuất phát điểm là một hãng pin.
|
Gian hàng xe đạp thương hiệu Jeep Bicycle tại triển lãm.
|
Triển lãm cũng có sự góp mặt của một vài mẫu môtô chạy xăng.
|
Triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam - Vietnam Cycle Expo 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) và sẽ kết thúc vào ngày 16/8.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.