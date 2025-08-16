Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người dân TP.HCM đến triển lãm xem xe máy điện, nhiều hãng xa lạ

  • Thứ bảy, 16/8/2025 10:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Triển lãm quốc tế xe 2 bánh ở TP.HCM có sự góp mặt của nhiều mẫu xe máy điện, chủ yếu đến từ Trung Quốc.

xe may dien Trung Quoc anh 1

Tại một triển lãm quốc tế về xe 2 bánh đang diễn ra ở TP.HCM, sự xuất hiện của khá nhiều thương hiệu xe máy điện thu hút sự chú ý của quan khách.
xe may dien Trung Quoc anh 2

Không thiếu các lựa chọn xe máy điện, xe đạp điện góp mặt tại triển lãm. Phần nhiều trong số này là các hãng Trung Quốc.
xe may dien Trung Quoc anh 3xe may dien Trung Quoc anh 4xe may dien Trung Quoc anh 5xe may dien Trung Quoc anh 6

Các thương hiệu này có phần xa lạ, không quá quen mặt với phần đông khách hàng Việt Nam. Những hãng xe máy lớn như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio hay VinFast, Yadea đều không góp mặt.
xe may dien Trung Quoc anh 7

Cận cảnh thiết kế đầu xe của một sản phẩm xe máy điện có mặt tại triển lãm.
xe may dien Trung Quoc anh 8xe may dien Trung Quoc anh 9

Một số mẫu xe đạp trợ lực điện tại triển lãm.
xe may dien Trung Quoc anh 10

Lượng khách tham quan không quá đông, nhưng phần lớn bày tỏ sự quan tâm dành cho loạt xe máy điện của các thương hiệu còn khá "xa lạ" với khách Việt.
xe may dien Trung Quoc anh 11xe may dien Trung Quoc anh 12

Nhiều mẫu xe máy điện tại triển lãm có thiết kế pin tháo rời, cho phép người dùng linh hoạt trong phương pháp sạc.
xe may dien Trung Quoc anh 13xe may dien Trung Quoc anh 14

Triển lãm cũng có gian hàng giới thiệu giải pháp pin hoán đổi cùng với mô hình một trạm đổi pin.
xe may dien Trung Quoc anh 15

Gian trưng bày của BYD Battery tại triển lãm. Trước khi trở thành một hãng xe năng lượng mới như hiện tại, BYD có xuất phát điểm là một hãng pin.
xe may dien Trung Quoc anh 16

Gian hàng xe đạp thương hiệu Jeep Bicycle tại triển lãm.
xe may dien Trung Quoc anh 17

Triển lãm cũng có sự góp mặt của một vài mẫu môtô chạy xăng.
xe may dien Trung Quoc anh 18

Triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam - Vietnam Cycle Expo 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) và sẽ kết thúc vào ngày 16/8.

Việt Nam là thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới

Doanh số xe máy điện tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng đến hơn 99% so với cùng kỳ năm ngoái.

17:46 10/8/2025

Pin xe máy điện ở Việt Nam được bảo hành ra sao?

Phần lớn hãng xe máy điện ở Việt Nam bảo hành 2 năm cho pin, chỉ một hãng cung cấp thời gian bảo hành 8 năm với bộ phận này.

24 giờ trước

Phúc Hậu

xe máy điện Trung Quốc Honda VinFast triển lãm xe máy điện xe 2 bánh môtô xe điện

