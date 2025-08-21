Người dân vác loa đi cổ vũ các chiến sĩ hợp luyện diễu binh 2/9

Anh Quốc Đạt (chủ quán cà phê và homestay trên đường Ngọc Hà) mở loa để chiến sĩ và nhân dân cùng hoà ca. Giọng hát vang cả đoạn đường khiến tinh thần của ai cũng phấn chấn. “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được xem diễu binh hoành tráng thế này, quá phấn khởi, quá hạnh phúc. Tôi còn chuẩn bị nước uống miễn phí để bên vỉa hè và cung cấp nhà vệ sinh miễn phí phục vụ nhân dân đến xem”, anh Đạt nói.