Người dân vác loa đi cổ vũ các chiến sĩ hợp luyện diễu binh 2/9

Chiều tối 21/8, các chiến sĩ bắt đầu xuống đường, chỉnh trang hàng ngũ để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Trên các tuyến phố quanh khu vực trung tâm Hà Nội, không khí trang nghiêm xen lẫn háo hức khi từng đội hình bước ra, sẵn sàng cho buổi tập luyện quy mô lớn.
Hôm nay là đêm tổng hợp luyện đầu tiên. Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ tiếp tục sơ duyệt vào tối 24/8 và tổng duyệt vào sáng 30/8. Đây là lần đầu tiên, lượng diễu binh, diễu hành đi “trong vòng tay nhân dân” sau nhiều tháng tập luyện.
Khu vực Công viên Bách Thảo rộn ràng tiếng loa phát nhạc, hòa vào đó là giọng hát vang của người dân và chiến sĩ, khiến bầu không khí càng thêm sôi động.
Anh Quốc Đạt (chủ quán cà phê và homestay trên đường Ngọc Hà) mở loa để chiến sĩ và nhân dân cùng hoà ca. Giọng hát vang cả đoạn đường khiến tinh thần của ai cũng phấn chấn. “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được xem diễu binh hoành tráng thế này, quá phấn khởi, quá hạnh phúc. Tôi còn chuẩn bị nước uống miễn phí để bên vỉa hè và cung cấp nhà vệ sinh miễn phí phục vụ nhân dân đến xem”, anh Đạt nói.
Sau cơn mưa lúc chiều, bầu trời Hà Nội kịp thoáng đãng trở lại. Trên các tuyến phố, từng nhóm người dân tụ tập, chờ những bước chân diễu binh đi qua, tiếng trò chuyện xen lẫn niềm háo hức.
Người dân mang theo lightstick để ủng hộ tinh thần các chiến sĩ.
Nhiều người dân đứng dọc phố Ngọc Hà hào hứng vẫy chào, đập tay, bắt tay giao lưu với các chiến sĩ. Nhóm bạn trẻ mang theo cả lightstick và quàng khăn cờ đỏ sao vàng đi “concert quốc gia”.
Các chiến sĩ tặng sữa cho một bé trai.
Lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành năm nay gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, khối quần chúng, văn hóa - thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Tổng cộng, lễ diễu binh huy động khoảng 16.000 người với 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng thuộc Quân đội và Công an.
Để bảo đảm an toàn, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng, tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong thời gian tập luyện. Cụ thể, từ 11 giờ 30 phút ngày 21/8 đến 3 giờ sáng 22/8, sẽ tiến hành cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông, sớm hơn 5 giờ 30 phút so với kế hoạch ban đầu.
