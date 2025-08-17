Người hay thức khuya, thận có thể 'kêu cứu' bằng 3 dấu hiệu

Ai cũng biết việc thức khuya có thể gây hại cho gan, tăng nguy cơ béo phì, nhưng tác hại với thận thường bị bỏ qua.

Thức khuya dẫn đến nhiều tác hại cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Thức khuya kéo dài khiến huyết áp, nhịp tim tăng cao, mạch máu thận co lại và lượng máu nuôi thận giảm. Đồng thời, hệ thần kinh giao cảm luôn bị kích thích, làm rối loạn hormone như adrenaline. Nhiều nghiên cứu cho thấy cả thiếu ngủ lẫn ngủ quá nhiều đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Có ba dấu hiệu cảnh báo thận đang gặp vấn đề, theo CCTV:

- Phù nề cơ thể

Một trong những dấu hiệu sớm của bệnh thận là phù nề, thường xuất hiện ở những vùng mô lỏng như mí mắt. Phù có thể lan xuống chân, cẳng chân và thậm chí phát triển thành phù toàn thân. Kèm theo đó, người bệnh thường mệt mỏi, thiếu năng lượng.

- Quầng thâm dưới mắt

Thức khuya trong thời gian ngắn thường tạo nên quầng thâm tạm thời, có thể cải thiện sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu thói quen này kéo dài, tinh huyết và thận âm bị tổn thương, quầng thâm sẽ kéo dài và xuất hiện kèm các triệu chứng như đổ mồ hôi đêm, đau lưng, khô miệng, ù tai, chóng mặt, hay quên, mất ngủ. Ở phụ nữ, có thể đi kèm tình trạng kinh nguyệt ít. Quầng thâm do thận yếu thường xuất hiện quanh mắt và bọng mắt, khác với quầng thâm do mệt mỏi ngắn hạn.

- Lượng nước tiểu bất thường

Ở người bình thường, lượng nước tiểu và tần suất đi tiểu vào ban đêm khá ổn định, khoảng 0-1 lần và lượng nước tiểu chỉ bằng 1/3-1/2 lượng tiểu ban ngày. Khi thận bị tổn thương, chức năng lọc và tái hấp thu nước thay đổi, dẫn đến tình trạng đi tiểu nhiều lần, lượng tiểu ban đêm tăng trên 500 ml liên tục nhiều ngày.

Đây là dấu hiệu cần cảnh giác, đặc biệt nếu kèm các biểu hiện khác như tiểu có bọt, phù nề, huyết áp tăng. Lưu ý rằng tăng tiểu đêm cũng có thể do các bệnh lý khác, nhưng khi xuất hiện đồng thời nhiều triệu chứng kể trên, thận có khả năng đang gặp vấn đề.

Để hạn chế những tác hại của việc thức khuya, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn nhẹ, giàu vitamin B và protein, hạn chế đường và dầu mỡ, đồng thời tập thể dục vừa phải để giúp cơ thể phục hồi hiệu quả.