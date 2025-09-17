Người lớn có cần tiêm vaccine uốn ván?

Tôi vừa ngã xe và bị chảy máu một vài chỗ. Tôi được khuyên nên tiêm vaccine uốn ván để phòng ngừa. Tuy nhiên, tôi đã tiêm đủ 3 mũi uốn ván hồi nhỏ, vậy có cần tiêm lại không?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Uốn ván, hay bệnh cứng hàm, là bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bệnh này do vi khuẩn Clostridium tetani, vi khuẩn nhỏ sống trong đất, bụi và phân gây ra. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể qua da bị rách, thậm chí là những vết thương nhỏ như trầy xước.

Một số vết cắn của côn trùng và động vật cũng có thể có loại vi khuẩn này. Khi đã vào máu, vi khuẩn sẽ tấn công não và tủy sống, làm tê liệt hàm và gây ra những cơn co thắt đau đớn.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả bệnh uốn ván. Vaccine uốn ván giúp cơ thể tạo kháng thể, trung hòa độc tố, ngăn bệnh diễn tiến nặng, thậm chí không qua khỏi.

Có nhiều loại vaccine uốn ván khác nhau, cũng cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các bệnh khác:

DTaP: Bạch hầu, uốn ván và ho gà hoặc ho gà

Tdap: Uốn ván, bạch hầu và ho gà

Td: Uốn ván và bạch hầu.

Vaccine bảo vệ chống lại bệnh uốn ván có tác dụng trong thời gian dài, nhưng không kéo dài mãi mãi. Vaccine uốn ván có thể bảo vệ được trong khoảng 10 năm, sau đó khả năng miễn dịch giảm dần. Để đảm bảo được bảo vệ lâu dài, cần tiêm liều tăng cường sau mỗi 10 năm, kể cả khi có vết thương nhỏ, sạch.

Những trường hợp nên tiêm vaccine uốn ván:

- Trẻ sơ sinh được tiêm liều đầu tiên vào tuần thứ 6 như một phần của vaccine DTaP. Tiếp theo là các liều bổ sung vào tuần thứ 10, tuần thứ 14, tháng thứ 15 đến tháng thứ 18 và liều cuối cùng vào khoảng 4-6 tuổi.

- Thanh thiếu niên nên tiêm mũi tăng cường Tdap khi được 11 hoặc 12 tuổi.

- Người lớn cần tiêm nhắc lại Td mỗi 10 năm để duy trì khả năng miễn dịch.

- Người lớn chưa từng được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ mũi khi còn nhỏ nên tiêm một mũi Tdap sau đó tiêm nhắc lại Td 10 năm sau.

- Phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine Tdap trong mỗi lần mang thai để ngăn ngừa uốn ván sơ sinh.

- Những người bị vết thương sâu hoặc bị nhiễm trùng cần tiêm nhắc lại nếu mũi cuối cùng đã được tiêm cách đây hơn 5 năm.

- Những người đã từng mắc bệnh uốn ván vẫn cần tiêm vaccine vì nhiễm trùng tự nhiên không có khả năng miễn dịch lâu dài.