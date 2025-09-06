Người lớn nên sổ giun bao lâu một lần?

Giun là nguồn gây bệnh rất phổ biến ở cả người lớn và trẻ em. Vì vậy, mọi người trong cùng gia đình nên được tẩy giun cùng lúc để đạt hiệu quả tốt nhất và tránh nguy cơ tái nhiễm.

Giun sán ký sinh có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Ảnh: Shutterstock.

Nhiễm giun sán thường gặp ở trẻ em, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Tương tự, tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến người lớn.

Mặc dù trong hầu hết trường hợp, nhiễm giun sán không phải là bệnh nhiễm trùng đe dọa tính mạng, nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau. Do đó, việc tẩy giun rất quan trọng cho cả trẻ em và người lớn.

Triệu chứng nhiễm giun

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các dấu hiệu và triệu chứng ở trẻ em và người lớn gần như giống nhau, ngoại trừ trẻ em dễ bị các triệu chứng ở bụng hơn vì ruột non của trẻ nhỏ hơn có nguy cơ tắc nghẽn cao. Một số dấu hiệu dưới đây cảnh báo đã đến lúc bạn cần tẩy giun:

Buồn nôn và nôn

Tiêu chảy

Mất nước

Giảm cân

Đi tiểu thường xuyên

Đầy hơi/chướng bụng

Đau hoặc khó chịu ở bụng

Đỏ hoặc phát ban ở mông

Tình trạng yếu, mệt mỏi hoặc đói do giun gây ra

Phân có máu

Cách tẩy giun cho người lớn

WHO khuyến cáo những người sống trong vùng lưu hành bệnh giun sán nên tẩy giun bằng thuốc định kỳ mà không cần chẩn đoán xét nghiệm trước đó. Theo đó, nhóm này cần tẩy giun 1-2 lần/năm tùy theo tình hình dịch tễ bệnh của từng địa phương.

Dùng thuốc tẩy giun định kỳ là việc làm rất cần thiết. Để tẩy giun hiệu quả, tất cả thành viên trong gia đình cùng dùng thuốc tẩy giun trong một đợt để tránh nhiễm chéo.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), thuốc tẩy giun cho người lớn cũng giống loại cho trẻ em, chỉ khác nhau ở liều lượng. Liều khuyến nghị phổ biến là albendazole 400 mg hoặc mebendazole 500 mg, uống một liều duy nhất. Nếu bị nhiễm giun kim, bác sĩ có thể đề nghị lặp lại liều uống sau 2 tuần để tiêu diệt hoàn toàn trứng giun.

Mọi người có thể uống thuốc vào mọi thời điểm trong ngày, dù đói hay no. Cách uống cũng rất linh hoạt, có thể nhai, nuốt chửng hoặc nghiền trộn với thức ăn.

Khi dùng thuốc cần nằm nghỉ, hoạt động nhẹ nhàng. Người mắc các bệnh do giun khi dùng thuốc tẩy giun theo đúng hướng dẫn về cách dùng, liều lượng và thời gian dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng thuốc tẩy giun nếu:

Có vấn đề về gan

Đang mang thai hoặc cho con bú

Đang dùng các loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn khác, bao gồm cả thuốc bổ sung.