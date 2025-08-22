Người mắc bệnh viêm gan B cần làm gì?

Tỷ lệ người nhiễm viêm gan virus B (HBV) tại Việt Nam chiếm khoảng 10-12%. Nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, suy gan, thậm chí ung thư gan.

Tỷ lệ người nhiễm viêm gan virus B (HBV) tại Việt Nam chiếm khoảng 10-12%. Ảnh: CDC.

Đối với người mắc bệnh viêm gan B mạn tính, thuốc kháng virus hiện nay mang lại lợi ích to lớn. Thuốc có khả năng ức chế sự nhân lên của virus, giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, điều dưỡng Nguyễn Thị Huyền, khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhấn mạnh chúng không thể loại bỏ hoàn toàn virus khỏi cơ thể.

Người bệnh tuyệt đối không được tự ý ngừng thuốc. Việc tuân thủ phác đồ và tái khám định kỳ đóng vai trò then chốt, giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như suy gan cấp, xơ gan hay ung thư gan, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Ngăn ngừa tổn thương gan, giảm biến chứng

Thuốc kháng virus giúp hạn chế sự nhân lên của HBV, từ đó làm giảm mức độ tổn thương gan. Điều này góp phần làm chậm quá trình tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan về lâu dài. Theo các tổ chức y tế quốc tế, việc theo dõi sát sao và dùng thuốc đều đặn là "chìa khóa" để giữ bệnh ổn định.

Cải thiện chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ

Khi tuân thủ phác đồ điều trị, người bệnh có thể kiểm soát tốt triệu chứng, giảm cảm giác mệt mỏi, duy trì cuộc sống sinh hoạt và làm việc bình thường. Không chỉ vậy, điều trị hiệu quả còn giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, kéo dài tuổi thọ ngay cả khi mang bệnh mạn tính.

Hạn chế lây nhiễm, bảo vệ cộng đồng

Điều trị hiệu quả giúp giảm tải lượng virus trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ lây truyền HBV cho người thân và cộng đồng. Đặc biệt, những người đã mắc bệnh cần kiểm tra định kỳ và xét nghiệm thường xuyên để phòng ngừa nguy cơ tái nhiễm hoặc bùng phát trở lại.

Tránh nguy cơ kháng thuốc

Một trong những rủi ro lớn nhất của việc không tuân thủ điều trị là tình trạng kháng thuốc. Khi virus kháng thuốc, việc kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn, hiệu quả điều trị giảm đi rõ rệt. Vì vậy, tái khám định kỳ giúp bác sĩ kịp thời đánh giá hiệu quả, điều chỉnh thuốc để tối ưu hóa kết quả.