Người mất tích vô tình bị 'ướp xác' hàng chục năm giữa sông băng

Thi thể của một người đàn ông mất tích suốt 28 năm đã được tìm thấy trong sông băng đang tan chảy tại vùng núi hẻo lánh Kohistan, thuộc phía đông Pakistan.

Ảnh chân dung và căn cước của Naseeruddin. Ảnh: BBC.

Người phát hiện là một người chăn cừu, khi đi ngang qua Thung lũng Lady đã bất ngờ nhìn thấy thi thể còn nguyên vẹn kỳ lạ, thậm chí quần áo vẫn còn nguyên, nằm lộ ra giữa lớp băng đang tan. Bên cạnh thi thể có một thẻ căn cước ghi tên Naseeruddin, theo BBC.

Cảnh sát sau đó xác nhận đây là người đàn ông từng mất tích tại khu vực này vào tháng 6/1997, sau khi rơi xuống một khe nứt trong sông băng giữa cơn bão tuyết.

Ngành khí tượng cho biết khu vực này những năm gần đây ghi nhận lượng tuyết giảm rõ rệt, khiến băng tuyết lộ ra ngoài ánh nắng trực tiếp và tan nhanh hơn. Các chuyên gia nhận định, việc phát hiện thi thể sau gần ba thập kỷ cho thấy tốc độ tan chảy của băng do biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ.

"Những gì tôi nhìn thấy thật không thể tin nổi. Thi thể nguyên vẹn, quần áo không hề rách nát", người chăn cừu Omar Khan - người phát hiện thi thể - chia sẻ.

Sau khi cảnh sát xác minh đây là Naseeruddin, nhiều người dân địa phương đã bắt đầu cung cấp thêm thông tin về sự việc. Theo đó, ông Naseeruddin khi mất tích đang đi cùng em trai là ông Kathiruddin. Họ cưỡi ngựa rời khỏi nhà do mâu thuẫn gia đình, và hôm đó đã đến Thung lũng Lady.

"Khi đó là buổi sáng, chúng tôi dừng chân tại đây. Vào khoảng buổi chiều, anh tôi bước vào một hang động và không quay trở lại nữa. Tôi đã đi tìm anh trong hang và nhờ thêm người dân đến hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không ai tìm thấy", ông Kathiruddin kể lại.

Theo Giáo sư Muhammad Bilal - Trưởng Khoa Môi trường, Đại học Comsats (Islamabad), khi cơ thể người rơi vào sông băng, nhiệt độ cực thấp sẽ nhanh chóng làm đông cứng các mô, ngăn quá trình phân hủy. Đồng thời, môi trường thiếu oxy và độ ẩm bên trong sông băng sẽ khiến thi thể bị "ướp xác" tự nhiên, bảo quản trong nhiều thập kỷ.

Gia đình ông Naseeruddin cho biết, ông từng có vợ và hai người con trước khi biến mất. Việc tìm thấy thi thể sau gần ba thập kỷ đã khép lại bí ẩn kéo dài, đồng thời trở thành lời cảnh báo về tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu tại các khu vực băng tuyết.