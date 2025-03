Người mẫu Đinh Nhikolai lãnh án 2 năm tù vì ma túy

Là một người mẫu nổi tiếng, được nhiều người biết đến với biệt danh "nam thần lai Nga", nhưng Đinh Nhikolai đã đánh mất tất cả vì ma túy.

Ngày 26/3, TAND quận 1 (TP.HCM) đã tuyên phạt người mẫu Đinh Nhikolai 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; bị cáo Trịnh Thị Hòa (56 tuổi) 9 năm 6 tháng tù; 2 con trai Hòa là Trịnh Bá Hào (36 tuổi) 8 năm tù, Trịnh Bá Hóa (34 tuổi) 3 năm cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan tới vụ án, 9 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 1 năm 10 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đinh Nhikolai. Ảnh: TP.

Bị cáo Đinh Nhikolai là một người mẫu khá nổi tiếng, mang hai dòng máu Việt - Nga, từng thi Vietnam's Next Top Model năm 2013. Ngoài ra, Đinh Nhikolai được nhiều người biết đến qua biệt danh "nam thần lai Nga". Nam người mẫu từng tham gia các sàn catwalk, xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc.

Theo cáo buộc, tháng 6/2024, quá trình tuần tra, Công an quận 1 phát hiện Đinh Nhikolai và một số bị can có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, nên yêu cầu về công an phường kiểm tra và tiến hành bắt người phạm tội quả tang.

Qua lời khai của Đinh Nhikolai và các đối tượng liên quan, cảnh sát bắt được 3 đối tượng bán ma túy là Trịnh Thị Hòa và 2 con trai.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Hòa khai thông qua bạn bè trên mạng xã hội, Hòa mua ma túy của một người không rõ lai lịch, sau đó về chia nhỏ bán lại kiếm lời. Đến tháng 6/2024, 2 con của bà ta cũng tham gia phụ bán để nhận tiền công.

Các bị cáo tại tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Nhikolai thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Đinh Nhikolai khai mua ma túy về sử dụng một mình, không chia cho ai và bị cáo mới mua một lần của bị cáo Trịnh Bá Hóa.

Trước lời khai này, chủ tọa công bố lời khai của Đinh Nhikolai tại cơ quan điều tra. Đó là, sau khi bị bắt, Đinh Nhikolai khai đã nhiều lần mua ma túy về sử dụng. Trước công bố này, Đinh Nhikolai trần tình "Lúc đó có thể do hoảng loạn, bị cáo khai nhầm. Bị cáo chỉ mua 1 lần".

Theo HĐXX, tội phạm ma túy là tác nhân, nguyên nhân gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng; gián tiếp làm gia tăng các loại tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.