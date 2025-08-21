Người mẹ đối mặt tai biến sản khoa vẫn quyết giữ con

|
Em bé chào đời khoẻ mạnh sau thai kỳ nguy hiểm. Ảnh: BVCC.
Chị N.T.P. (Đồng Nai) mang thai lần hai ở tuần 28 thì nhập viện vì chảy máu âm đạo. Siêu âm cho thấy chị bị nhau tiền đạo trung tâm - biến chứng sản khoa dễ gây xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi. Trước đó, bác sĩ địa phương từng khuyên chị chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn.
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), chị P. được theo dõi sát sao. Trong thai kỳ, thai phụ có 3 lần nhập viện cấp cứu vì chảy máu. Các bác sĩ còn nghi ngờ nhau cài răng lược, biến chứng cực kỳ nguy hiểm khiến việc mổ lấy thai phức tạp hơn. Tuy nhiên, nhờ phác đồ điều trị hợp lý và sự phối hợp nhiều chuyên khoa, thai kỳ vẫn được duy trì đến tuần 37.
Ngày 12/8, ê-kíp khoa Sanh chủ động mổ lấy thai. Khi tiếng khóc của bé gái vang lên trong phòng mổ, cả ê-kíp và gia đình đều vỡ òa. Người mẹ an toàn, bé gái khỏe mạnh sau ca phẫu thuật.
"Chúng tôi từng nhiều lần sợ hãi khi vợ nhập viện liên tục vì chảy máu. Giờ đây, khi cả mẹ và con đều bình an, gia đình tôi rất hạnh phúc", chồng sản phụ chia sẻ.
TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên, Phó khoa Sanh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết đây là ca bệnh hiếm gặp. Nhau tiền đạo trung tâm chỉ chiếm khoảng 0,4-0,5% thai kỳ nhưng có thể gây xuất huyết nghiêm trọng, băng huyết sau sinh, sinh non, thậm chí buộc phải cắt tử cung để cứu mẹ.
Theo bác sĩ Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên, việc xử trí an toàn đòi hỏi phát hiện sớm, theo dõi chặt chẽ và lựa chọn thời điểm mổ phù hợp. Thai phụ mắc nhau tiền đạo, đặc biệt nghi ngờ nhau cài răng lược, cần được điều trị tại bệnh viện có đầy đủ chuyên khoa như Sản, Gây mê hồi sức, Sơ sinh và Can thiệp mạch máu để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé.
