Người mua xe điện tại Mỹ vẫn có thể hưởng tín dụng thuế sau tháng 9

Sở Thuế vụ Mỹ cho biết người mua xe điện vẫn có thể hưởng tín dụng thuế dù thời điểm bàn giao sau hạn chót vào cuối tháng 9 này.

Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) vừa công bố hướng dẫn mới, trong đó cho biết người tiêu dùng tại Mỹ sẽ vẫn đủ điều kiện nhận tín dụng thuế xe điện ngay cả khi xe được giao sau ngày 30/9, miễn là hợp đồng mua bán đã được ký kết trước thời điểm này.

Kể từ ngày 1/10/2025, người tiêu dùng tại Mỹ sẽ không còn được hưởng ưu đãi tín dụng thuế liên bang dành cho xe điện, vốn trị giá 7.500 USD cho xe mới và 4.000 USD cho xe đã qua sử dụng.

Theo quy định trước đó, khoản tín dụng thuế liên bang, trị giá 7.500 USD cho xe mới và 4.000 USD cho xe đã qua sử dụng, được hiểu là chỉ áp dụng cho các xe "đưa vào sử dụng" trước ngày 30/9. Điều này khiến nhiều người tin rằng xe phải được giao trước hạn chót thì mới được hưởng ưu đãi.

Tuy nhiên, IRS khẳng định rằng chỉ cần người mua có hợp đồng ràng buộc bằng văn bản và đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ trước ngày 30/9/2025, thì họ vẫn được quyền nhận tín dụng khi chính thức nhận xe, kể cả nếu việc giao xe diễn ra sau thời điểm này.

Để nhận được tín dụng thuế, người mua xe điện cần chứng minh có hợp đồng ràng buộc bằng văn bản và đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ trước ngày 30/9/2025.

Trong hướng dẫn ban hành ngày 21/8, IRS cũng lưu ý rằng người mua cần nhận được "thông báo thời điểm bán hàng" từ đại lý trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận xe.

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu chấm dứt các khoản tín dụng thuế này kể từ ngày 30/9 như một phần trong gói luật thuế và chi tiêu lớn được thông qua vào giữa năm nay. Các hiệp hội ngành công nghiệp ôtô vốn dự đoán ưu đãi sẽ sớm kết thúc, song nhiều người bất ngờ khi thời điểm bị rút ngắn sớm hơn so với đề xuất ban đầu của Hạ viện là tháng 12/2025.

Việc đưa ra hạn chót nhận được ưu đãi về thuế dành cho xe điện cũng một phần thúc đẩy doanh số bán hàng tại Mỹ, trong khi nhu cầu về EV đang đối mặt với tình trạng suy giảm trên toàn cầu.

Các khoản tín dụng thuế cho xe điện được thiết lập từ năm 2022 theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang phương tiện không phát thải. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã thu hẹp một số ưu đãi đối với sản xuất pin và công nghệ sạch khác, vốn tạo nên sự cạnh tranh không công bằng giữa các thương hiệu.

Trong khoảng thời gian qua, doanh số xe điện tại Mỹ đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Các nhà phân tích nhận định phần lớn khách hàng đang tận dụng cơ hội để mua xe trước khi tín dụng thuế hết hạn, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh.

Việc chấm dứt hỗ trợ từ chính phủ Mỹ không chỉ tạo ra sân chơi công bằng hơn giữa các loại phương tiện mà còn khuyến khích các hãng xe phát triển nhiều công nghệ mới như hybrid, EREV hay pin nhiên liệu hydrogen...

Về lâu dài, thị trường xe điện cần học cách tự đứng vững sau giai đoạn được ưu đãi thuế. Việc chấm dứt hỗ trợ từ chính phủ Mỹ không chỉ tạo ra sân chơi công bằng hơn giữa các loại phương tiện mà còn khẳng định quyền tự quyết của khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.