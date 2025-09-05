Người Nga mua 100 chiếc Rolls-Royce mới trong nửa đầu năm 2025

Mặc dù chịu nhiều lệnh cấm vận từ phương Tây, giới nhà giàu tại Nga vẫn tiếp tục "vung tiền" để sở hữu nhiều thương hiệu xe siêu sang trong nửa đầu năm 2025.

Theo số liệu mới nhất từ công ty phân tích Autostat, thị trường xe sang tại Nga đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với xu hướng sụt giảm của toàn bộ thị trường ôtô tại đây.

Tất cả các hãng xe đã rút khỏi Nga sau các lệnh cấm vận từ phương Tây và Mỹ. Tuy nhiên, không khó để bắt gặp các mẫu siêu xe và xe sang trên đường phố, nhất là tại thủ đô Moskva. Ảnh: Vandal996

Trong nửa đầu năm 2025, doanh số xe siêu sang tại Nga tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 320 chiếc, trong khi thị trường ôtô nói chung lại giảm tới 26%.

Rolls-Royce tiếp tục khẳng định vị thế số một với 100 xe bán ra, tăng thêm 56 chiếc so với năm ngoái, chiếm gần một phần ba tổng doanh số toàn phân khúc. Đứng thứ hai là Bentley với 90 xe, tăng nhẹ 4%. Lamborghini ghi nhận mức giảm nhẹ, xuống còn 72 xe.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh số xe siêu sang tại Nga tăng 19% so với cùng kỳ năm trước với tổng cộng 320 chiếc, trong đó bao gồm 100 chiếc Rolls-Royce, 90 chiếc Bentley, 72 chiếc Lamborghini, 43 chiếc Ferrari... Ảnh: anquistor

Ferrari bán được 43 chiếc, trong khi Aston Martin và Maserati lần lượt chỉ đạt 11 và 4 chiếc. Giá bán trung bình trong phân khúc này dao động từ 30–45 triệu rúp (tương đương 380.000– 573.000 USD ). Khách hàng chủ yếu tập trung tại khu vực thủ đô Moskva.

Mặc dù nhiều hãng xe đã chính thức ngừng phân phối tại Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra từ năm 2022, các mẫu xe mới vẫn tiếp tục xuất hiện trên thị trường thông qua các kênh "nhập khẩu song song".

Dù bị nhiều hãng xe cấm, các doanh nghiệp và nhà buôn nhỏ lẻ vẫn tìm cách đưa xe từ những quốc gia khác về Nga, sử dụng phương thức được biết đến với tên gọi "nhập khẩu song song". Ảnh: sergey_q500

Song song đó, thị trường xe sang đã qua sử dụng cũng phát triển mạnh. Riêng tháng 5/2025, đã có 234 xe được bán, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 7,5% so với tháng 4. Bentley chiếm gần một phần ba lượng xe sang cũ giao dịch trong tháng.

Các hãng xe Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thị phần ở phân khúc phổ thông và cao cấp tại Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, họ vẫn chưa thể chen chân vào thị trường siêu sang. Người tiêu dùng Nga, vốn đã quen dần với thương hiệu Trung Quốc, nay xem chúng là lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho các hãng phương Tây - nhưng điều này chưa áp dụng cho phân khúc siêu sang.

Bên cạnh các thương hiệu quen thuộc đến từ phương Tây, nhiều thương hiệu Trung Quốc cũng đang tìm chỗ đứng tại thị trường này như Zeekr, Hongqi... tuy nhiên vẫn khó thuyết phục được khách hàng thuộc phân khúc siêu sang. Ảnh: Vandal996

Dù thị trường ôtô Nga nói chung đang chịu áp lực nặng nề từ suy thoái kinh tế và lệnh trừng phạt, phân khúc siêu sang nhiều khả năng vẫn duy trì đà tăng trưởng trong ngắn hạn nhờ nhu cầu ổn định từ nhóm khách hàng giàu có. Về dài hạn, sự thiếu vắng nguồn cung chính ngạch và rào cản nhập khẩu có thể khiến thị trường này đối mặt với nguy cơ khan hiếm và biến động giá ngày càng lớn.