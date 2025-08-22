Người nhà tiết lộ tình trạng hiện tại của Đại uý Lê Đình Công

Người nhà Đại úy Lê Đình Công cho biết sức khỏe anh đã ổn định hơn, đồng thời khẳng định gia đình không kêu gọi ủng hộ tiền như tin đồn trên mạng.

Đại úy Lê Đình Công bị hai đối tượng tông xe khi đang làm nhiệm vụ tối 21/8.

Chia sẻ với Tri thức - Znews vào trưa 22/8, anh Trịnh Minh Thắng, em vợ của đại úy Lê Đình Công - cán bộ bị nhóm quái xế tông khi đang làm nhiệm vụ vào tối 21/8 - cho biết hiện anh Công đã tỉnh lại và nói chuyện bình thường.

"Anh rể tôi sức khỏe đã ổn định hơn, không như những lời đồn trên mạng. Chị gái tôi đang trong bệnh viện để túc trực, chăm sóc anh", anh Thắng cho hay.

Minh Thắng cũng cho biết "gia đình không có nhu cầu hay kêu gọi quyên góp ủng hộ" sau vụ tài nạn, hy vọng dân mạng cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CA TP Hà Nội, hỏi thăm tình hình sức khỏe Đại úy Lê Đình Công. Ảnh: CAHN.

Trước đó, khoảng 20h10 phút ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyến đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện 2 đối tượng có hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến đội hình diễu binh, diễu hành và an toàn của quần chúng nhân dân, Đại úy Lê Đình Công và tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ trước số 336A Nghi Tàm (phường Hồng Hà) đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe làm Đại úy Công và cả hai đối tượng ngã xuống đường. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng và đưa Đại úy Công vào Bệnh viện cấp cứu.

Sau sự việc, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh khoảnh khắc Đại úy Công bị thương nặng khiến nhiều người lo lắng, xót xa.

Từ bệnh viện, vợ Đại úy Công là chị Trịnh Thị Loan (chị gái Minh Thắng) đã đăng bài viết chia sẻ về tình hình của chồng ngay khi anh qua cơn nguy kịch để mọi người được yên tâm.

"Em xin cảm ơn những lời hỏi thăm, động viên, quan tâm tới chồng em và gia đình. Em vô cùng xúc động và trân trọng tình cảm của tất cả mọi người dành cho đồng chí Công - chồng em và gia đình em trong lúc này", chị viết, đồng thời cảnh báo về việc các đối tượng xấu dùng tài khoản áo, tung thông tin sai sự thật.

Chị đính chính gia đình "không kêu gọi quyên góp hay những vấn đề liên quan đến vật chất".