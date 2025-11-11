Người nổi tiếng đồng loạt đi sở thú

Giữa tháng 10, Sơn Tùng M-TP đăng loạt ảnh check-in tại Thảo Cầm Viên (TP.HCM) thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích từ người hâm mộ. Loạt ảnh check-in Thảo Cầm Viên cùng dòng chia sẻ nửa thật nửa "dỗi yêu" của ban ca sĩ lập tức thu hút sự chú ý, bởi đây không phải lần đầu tiên anh nhắc đến những cuộc "hẹn hò hụt" với người hâm mộ. Ảnh: M-TP.

Nam ca sĩ cho capybara ăn lá, anh vốn có biệt danh là "Capy Boy". Capybara thân thiện chính là một trong những "nhân viên" hút khách của Thảo Cầm Viên , góp một phần nhỏ giúp nơi đây đạt doanh thu lũy kế gần 122 tỷ đồng trong 9 tháng qua. Riêng vé vào cổng bán được 1,5 triệu lượt, mang về khoảng 78 tỷ đồng (chưa gồm thuế). Ảnh: M-TP.

Pháp Kiều cũng "gia nhập" trào lưu check-in sở thú khi khoe loạt ảnh tại Thảo Cầm Viên. Nơi đây hiện chăm sóc khoảng 1.300 cá thể thuộc 125 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Khuôn viên xanh mát với hơn 2.500 cây cổ thụ và gần 900 loài thực vật được bảo tồn, trở thành không gian thư giãn lý tưởng cho người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: Pháp Kiều.

Rapper chọn check-in cùng các tiểu cảnh và mô hình tái hiện các loài động vật trong Thảo Cầm Viên. Sở thú thu hút du khách nhờ các hoạt động đa dạng, từ khuyến mãi vé đồng giá, trang trí lễ hội, trải nghiệm làng nghề, lớp đào tạo nhiếp ảnh. Trên các kênh truyền thông, Thảo Cầm Viên thường xuyên cập nhật tình hình của các loài động vật như sinh nhật, sinh con mới và các tình huống hài hước của chúng khi sinh hoạt hàng ngày, kéo theo sự quan tâm của công chúng. Ảnh: Pháp Kiều.

Trong chuyến lưu diễn tại Australia đầu tháng 11, bộ 3 "anh tài" Bùi Công Nam, Kay Trần và Tăng Phúc tranh thủ ghé thăm Công viên Bảo tồn Động vật Hoang dã Moonlit, cách trung tâm Melbourne khoảng 50 phút di chuyển. Giữa khu rừng tự nhiên xanh mát, công viên là nơi sinh sống của hơn 70 loài động vật bản địa, bao gồm nhiều loài quý hiếm đặc trưng của xứ sở chuột túi. Ảnh: Kay Trần.

Ba ca sĩ hào hứng cho chuột túi wallaby ăn tận tay. Đây là một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất tại Moonlit Sanctuary. Ngoài ra, du khách có thể ôm gấu koala, ngắm nhìn những loài chim rực rỡ sắc màu, bò sát độc đáo hay chơi đùa cùng những chú chó hoang dingo tinh nghịch. Ảnh: Kay Trần.

Trào lưu đi sở thú thời gian gần đây nở rộ trong giới trẻ. Những điểm du lịch tưởng như bị lãng quên này đang bắt đầu hồi sinh. Ảnh: Kay Trần.

