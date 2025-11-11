Người nước ngoài sử dụng thiết bị giả lập website ngân hàng

Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) bắt giữ một đối tượng người nước ngoài sử dụng thiết bị thu phát sóng, giả lập website của các ngân hàng gửi thông báo tới người dùng và yêu cầu truy cập, qua đó chiếm quyền sử dụng tài khoản và rút toàn bộ tiền của nạn nhân.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 27/9/2025, Thiệu Văn (SN 1994, trú tại thôn Gia Cấu, khu Trịnh Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và ở lại Hà Nội từ đó đến nay. Đối tượng thuê một căn homestay ở phường Cầu Giấy (Hà Nội) để lưu trú.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, Thiệu Văn mang theo tư trang cá nhân và 1 cây máy tính mini, 1 thiết bị phát sóng để thực hiện hành vi xâm nhập vào mạng máy tính, viễn thông, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thiệu Văn cùng số thiết bị dùng để thu phát sóng, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại.

Khi đến Việt Nam, Thiệu Văn có trao đổi qua ứng dụng Internet với đồng bọn bên Trung Quốc và được chuyển tiền để mua 1 trạm phát điện dạng pin dự phòng.

Ngày 25/10/2025, Văn đến cửa hàng tiện ích trên phố Dương Quảng Hàm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội mua 1 trạm phát điện trị giá 6.210.000 đồng. Đến ngày 27/10/2025, Thiệu Văn nhận được trạm phát điện, mang về nơi ở để lắp ráp thiết bị phát sóng.

Trong các ngày 29, 30, 31/10/2025, Văn xách vali bên trong có các thiết bị trên đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người và mở thiết bị hoạt động để các đối tượng đồng bọn ở Trung Quốc thực hiện hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn hoạt động phạm tội của Văn là sử dụng máy tính giả lập website của ngân hàng, gửi thông báo tới người dùng kèm đường link và yêu cầu truy cập thông tin tài khoản theo hướng dẫn. Khi khách hàng đăng nhập tài khoản, lập tức các đối tượng chiếm đoạt, rút toàn bộ số tiền bên trong. Mỗi ngày, đối tượng thực hiện hành vi khoảng 4 tiếng sau đó về khách sạn nghỉ.

Chiều 3/11/2025, khi Thiệu Văn đang hoạt động tại khu vực trước cửa Tràng Tiền Plaza, phường Cửa Nam, Hà Nội, thì bị Công an phường Cửa Nam phát hiện bắt giữ, đưa về trụ sở để làm rõ, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan.

Hiện Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Thiệu Văn về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra.