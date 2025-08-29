Người phụ nữ 35 tuổi phải lọc máu cấp cứu ngay sau khi sinh con

|
Sau phẫu thuật, sản phụ được chăm sóc, điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.
Ở tuần thai thứ 34, chị N.T.T. (35 tuổi) bất ngờ đau bụng dữ dội, nôn liên tục và phải nhập viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy mỡ máu của chị tăng vọt lên mức cực cao, gây viêm tụy cấp.
Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số mỡ máu (Triglycerid) của bệnh nhân tăng vọt lên hơn 56,5 mmol/l - cao gấp nhiều lần mức bình thường. Men tụy cũng tăng bất thường. Sau thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị viêm tụy cấp do tăng Triglycerid máu trên nền thai 34 tuần 6 ngày đang chuyển dạ.
Theo các bác sĩ, tình trạng này rất nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch và đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Trước diễn biến nguy cấp, ê-kíp đã quyết định truyền dịch ổn định, sau đó mổ lấy thai khẩn cấp trước khi tiến hành lọc máu thay huyết tương.
Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC.
Ca mổ thành công, bé trai nặng 3,26 kg chào đời an toàn, được chuyển sang khoa Sơ sinh theo dõi. Người mẹ sau mổ tiếp tục được điều trị tích cực bằng lọc máu, bù dịch và kiểm soát các chỉ số. Sau 5 ngày, sức khỏe của cả hai đều ổn định.
Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó trưởng khoa Sản, cho biết siêu âm thai thông thường không thể phát hiện các bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm như viêm tụy cấp do tăng Triglycerid. "Phụ nữ mang thai cần thường xuyên thăm khám, làm xét nghiệm máu, nước tiểu và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế uy tín để phát hiện sớm bất thường", bác sĩ Hà nhấn mạnh.
Khi nào sản phụ cần đến bệnh viện ngay?
- Đau bụng vùng thượng vị, có thể lan ra sau lưng
- Buồn nôn, nôn liên tục
- Sốt, bụng chướng
- Mệt lả, khó thở.
Các yếu tố nguy cơ sản phụ cần lưu ý:
- Tiền sử tăng triglyceride máu hoặc từng bị viêm tụy cấp
- Béo phì, đái tháo đường thai kỳ
- Thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, mỡ động vật, đồ ngọt
- Tiền sử gia đình rối loạn mỡ máu.
