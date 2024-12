Người phụ nữ bán hoa quả lừa, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của 14 bị hại

Giám đốc Công an An Giang chỉ đạo triệt xóa trường gà, bắt Hiếu xì-po

0

Sau thời gian thu thập chứng cứ, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ đạo lực lượng chức năng triệt xóa trường gà do Hiếu “xì-po” cầm đầu, thu giữ nhiều tang vật.