Người phụ nữ bị lừa mất 2 tỷ đồng vì muốn 'chạy án' cho chồng

Chồng bị bắt trong vụ án liên quan ma túy, người phụ nữ nhờ người quen "chạy án" cho chồng và đã bị lừa mất 2 tỷ đồng.

TAND TP.HCM lên lịch xét xử sơ thẩm vụ người phụ nữ bị lừa mất 2 tỷ đồng vì nhờ "chạy án" cho chồng. Phiên xử dự kiến diễn ra ngày 21/10, do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa.

Các bị cáo Nguyễn Hồng Quốc (37 tuổi, quê Đắk Lắk), Vũ Đức Hòa (39 tuổi, quê Hải Phòng) và Thân Ngọc Điệp (40 tuổi, quê TPHCM) cùng bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là lần xét xử thứ 2 do trước đó vào ngày 8/7, Tòa án đã mở phiên tòa, trong phần xét hỏi, từ lời khai của các bị cáo đã phát sinh nhiều tình tiết, HĐXX đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm dịch vụ nhà đất, Vũ Đức Hòa quen biết với Nguyễn Hồng Quốc và Thân Ngọc Điệp.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 8/7.

Ngày 22/3/2023, Nguyễn Trần Quốc Trưởng (38 tuổi, ngụ TP.HCM) bị Công an quận 3 (cũ) bắt và tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vợ của Trường là chị Nguyễn Thị Ngọc T. nhờ Quốc giúp đỡ để cho Trưởng được tại ngoại.

Do đang mang bầu, không đi lại được, chị T. nhờ bạn của chồng là P.M.T. trao đổi với Quốc. Quốc nhận lời và kể lại vụ việc cho Hòa biết và cả hai cùng bàn bạc tìm người giúp Trưởng được thả, không bị xử lý, để hưởng số tiền chênh lệch.

Vũ Đức Hòa biết Thân Ngọc Điệp có quen biết nhiều người làm trong cơ quan nhà nước, nên Hòa nhờ Điệp giúp đỡ lo cho Trường.

Do đang cần tiền để trả nợ, Điệp nói dối với Hòa là có thể lo cho Trưởng được thả và không bị xử lý hình sự. Điệp yêu cầu Hòa ứng trước 150 triệu đồng, khi Trưởng được thả đưa thêm 50 triệu đồng. Hòa báo lại cho Quốc biết số tiền chi phí lo cho Trưởng. Tuy nhiên, Hòa nói với Quốc yêu cầu P.M.T. đưa số tiền 2 tỷ đồng để thực hiện, số tiền chênh lệch thì Hòa và Quốc chia nhau.

Chiều 23/3/2023, Quốc hẹn gặp T. và thông báo chi phí lo cho Trưởng là 2 tỷ đồng . Quốc hứa đến ngày 6/5/2023, Trưởng sẽ được thả. Quốc yêu cầu T. đưa trước 500 triệu đồng, đến ngày 27/3/2023 giao thêm 1,5 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, T. chuyển 500 triệu đồng cho Quốc. Quốc chuyển số tiền trên cho Hòa. Sau đó, Hòa chuyển cho Điệp 50 triệu đồng. Ngày 27/3/2023, T. tiếp tục chuyển gần 1,5 tỷ đồng cho Quốc. Sau đó, Quốc chuyển toàn bộ số tiền trên cho Hòa.

Sau khi nhận tiền, Điệp tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối, nói chồng của bà T. đã được thả ra rồi nhưng bị công an bắt lại, mục đích của Điệp là yêu cầu Hòa chuyển thêm tiền. Hòa đồng ý và chuyển thêm 140 triệu đồng cho Điệp.

Ngày 19/6/2023, Điệp thông báo cho Hòa biết, Trưởng đã được thả ra và đề nghị Hòa thông báo cho người nhà của Trưởng đến Trại giam Chí Hòa đón Trưởng. Hòa nghe vậy chuyển thêm 20 triệu đồng cho Điệp và báo cho Quốc biết để Quốc nói lại cho T. đến Trại tạm giam Chí Hòa đón Trưởng về.

Khi T. đến Trại giam Chí Hòa thì được biết Trưởng chưa được thả nên nhiều lần liên hệ và yêu cầu Quốc trả lại số tiền đã nhận, nhưng Quốc trốn tránh và cho biết tất cả số tiền trên đã chuyển cho Hòa. T. làm đơn tố cáo Quốc. Tháng 1/2024, Quốc bị bắt. Ngày 24/4/2024 Hòa và Điệp cũng bị bắt giữ.

Cáo trạng cho biết hành vi dùng gần 2 tỷ đồng để can thiệp vào hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước là có dấu hiệu phạm tội "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, T. đã chủ động tố cáo trước khi bị phát giác nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến Nguyễn Trần Quốc Trường, ngày 21/9/2023, TAND quận 3 (cũ), TP.HCM đã tuyên phạt 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".