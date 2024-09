Người phụ nữ cho vay tiền với lãi suất lên đến 1.825%/năm

Bị khởi tố vì giao xe cho con trai chưa đủ điều kiện điều khiển

Cơ quan CSĐT Công an Hải An (Hải Phòng) ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Trí (SN 1979) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".