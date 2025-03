Người phụ nữ đơn thân mất hơn 760 triệu vì mong gặp 'bạch mã hoàng tử'

Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo trình báo, sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị M. ngại tiếp xúc với mối quan hệ mới. Mới đây, chị được mời vào nhóm Facebook câu lạc bộ Hẹn hò - Kết nối tình yêu. Sau khi vào nhóm, chị liên tục được quản lý nhóm nhắn tin trò chuyện, thuyết phục kết bạn với các thành viên khác để trò chuyện, "tìm hiểu" nhau.

Từ yêu cầu, tiêu chuẩn về bạn trai của chị M., người này cung cấp thông tin về "bạch mã hoàng tử" tên Quốc Dũng. Theo giới thiệu, Dũng có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, vợ đã mất 5 năm trước, hiện nuôi con gái 13 tuổi, có nhu cầu tìm người để "bầu bạn". Tuy nhiên, chị không liên hệ với nhau qua Facebook hay điện thoại mà phải chuyển sang ứng dụng Telegram để kết nối.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp nhận trình báo của người dân.

Trong nhóm Telegram, chị được mời tham gia trò chơi "Quay thưởng tình yêu". Người chơi tạm đóng một triệu đồng tiền phí, nếu trúng thưởng sẽ được gặp đối tượng mà chương trình giới thiệu trước đó, đồng thời sẽ được hoàn trả khoản phí này.

Tuy nhiên, sau đó chị được yêu cầu đóng tiếp các khoản phí như: xác minh danh tính trước khi gặp mặt, hợp đồng kết nối tình yêu, xác nhận giao dịch, kích hoạt tài khoản... Khoản phí sau cao hơn trước, nếu không tiếp tục đóng phí theo yêu cầu, các giao dịch trước đó sẽ bị hủy, đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã đóng bị mất.

Sau khi đóng hơn 86 triệu đồng để kích hoạt tài khoản, chị M. nhận được thông báo hệ thống có lỗi, phải kích hoạt lại và yêu cầu nộp thêm tiền. Người phụ nữ này ngày càng "lún sâu" bởi các yêu cầu từ chương trình.

"Tôi không còn tiền để đóng tiếp theo yêu cầu, họ bảo chỉ cần 2 bước nữa là hoàn thành và sẽ trả lại toàn bộ khi 2 bên gặp gỡ, xác định mối quan hệ. Nếu không đóng tiếp, toàn bộ số tiền đã chuyển khoản trước đó sẽ mất. Lo sợ mất khoản tiền lớn, tôi phải vay mượn bạn bè để đóng. Lúc này, tôi đã đóng tổng cộng 764 triệu đồng, không thể vay mượn được thêm thì phát hiện tài khoản Telegram người của chương trình biến mất, Fanpage hẹn hò kia cũng đã không còn", chị M. trình bày.

Trung tá Hà Huy Đức, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết hình thức lừa đảo này không phải là mới. Các đối tượng lừa đảo thường dùng các chiêu trò tâm lý, dẫn dắt nạn nhân sập bẫy cho đến khi họ cạn kiệt tài chính. Người dùng mạng xã hội tuyệt đối cảnh giác với các nhóm hẹn hò, mai mối trên Facebook, Telegram.

