Người phụ nữ dùng 'chiêu độc', chiếm đoạt tiền tỷ của hàng trăm bị hại

Thái Mộng Cầm đưa ra thông tin gian dối lừa đảo đưa người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 349 bị hại ở TP Cần Thơ.

Ngày 30/4, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Mộng Cầm (36 tuổi, thường trú phường Thới An Đông, quận Bình Thủy; quốc tịch: Việt Nam, Hàn Quốc) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, tháng 8/2023-4/2024, Mộng Cầm đưa ra nhiều thông tin gian dối về điều kiện của người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động theo diện visa E82 - lao động ngắn hạn tại Hàn Quốc.

Bị can Thái Mộng Cầm. Ảnh: CACC.

Cô ta nhận hồ sơ và tiền của nhiều người tại TP Cần Thơ nhằm mục đích chiếm đoạt. Bước đầu, công an xác định Cầm chiếm đoạt của 349 bị hại với số tiền hơn 5 tỷ đồng .

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án.

Công an TP Cần Thơ đề nghị ai là bị hại trong vụ việc nêu trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP, điều tra viên Lê Tân Thạnh để cung cấp thông tin phục công tác điều tra.