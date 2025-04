Người phụ nữ giàu nhất thế giới tiêu tiền thế nào

Năm 2011, bà thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Crystal Bridges ở thành phố Bentonville (Arkansas, Mỹ) với số vốn đầu tư 50 triệu USD . Tại đây, Alice Walton trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật trị giá khoảng 500 triệu USD của mình. Khi bảo tàng mở cửa, quỹ tài trợ của nó lớn gấp 4 lần so với Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Whitney danh tiếng tại New York. Ảnh: The New York Times.