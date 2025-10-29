Người phụ nữ làm giả hồ sơ giáo viên để vay tiền

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng chính sách cho vay ưu đãi của ngân hàng, Thảo đã làm giả hồ sơ xác nhận mình là giáo viên để ký hợp đồng vay tiền.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Quyết định truy nã Hoàng Thị Thảo.
Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Hoàng Thị Thảo.
Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0942538282), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.
