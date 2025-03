Người phụ nữ liên quan vụ sử dụng mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản

Chiều 16/3, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 7/11/2024 tại phường 7, quận 8.

Qua điều tra, Công an xác định Hoàng Thị Thu Hằng (SN 1987, ngụ tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là người có liên quan.

Qua xác minh tại Công an thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, được biết, Hằng không có mặt tại địa phương, đi xuất khẩu lao động từ năm 2015.

Trước đó, vào ngày 31/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (cũ) cũng thông báo truy tìm đối với Hoàng Thị Thu Hằng. Để phục vụ công tác điều tra, Công an đề nghị, Hằng trình diện tại tổ Cảnh sát hình sự địa bàn quận 8, phòng Cảnh sát hình sự Công an (tọa lạc số 993 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8).

Ảnh: Minh họa.

Cơ quan Công an kêu gọi, ai biết thông tin Hằng đang ở đâu, thì thông báo ngay cho tổ Cảnh sát hình sự khu vực quận 8, gặp cán bộ Phạm Hào Hiệp để tiếp nhận, xử lý.