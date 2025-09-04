Người phụ nữ nhập viện với cẳng chân đứt lìa

Máy cắt cỏ bất ngờ văng lưỡi, chém đứt lìa cẳng chân người phụ nữ 41 tuổi. Sau 9 giờ, bàn chân được các bác sĩ nối lại thành công.

Nhờ nỗ lực, ê-kíp bác sĩ đã nối thành công cẳng chân cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Trong lúc đi làm nương, chị V.T.H (41 tuổi, quê ở Vị Xuyên, Tuyên Quang) không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng, khiến bàn chân phải đứt lìa. Người làm cùng đã kịp thời ga rô cầm máu, bảo quản phần chi thể và đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang sơ cứu.

Sau đó, bệnh nhân cùng phần chân đứt rời được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khi đã trôi qua 9 giờ kể từ lúc tai nạn.

Theo TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca mổ gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân nhập viện muộn, nguy cơ nhiễm độc và thất bại rất cao. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực, ê-kíp đã nối thành công cẳng chân cho người bệnh. Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các ngón chân cử động được.

Bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh khuyến cáo khi xảy ra tai nạn đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách quyết định cơ hội nối lại thành công. Trước hết, cần rửa phần chi thể bị đứt bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, tuyệt đối tránh dùng hóa chất. Sau đó, bọc chi thể trong gạc sạch, đặt vào túi nylon buộc kín rồi cho vào phích đá. Lưu ý, không để phần chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh. “Thời gian vàng” để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng cách, bác sĩ Vịnh nhấn mạnh.

Ngày nay, nhờ ứng dụng máy móc, người nông dân đã bớt vất vả hơn trong sản xuất. Tuy vậy, phần lớn thiết bị được họ tự mua, tự mày mò sử dụng hoặc truyền kinh nghiệm cho nhau, chưa được hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng một cách bài bản. Những tai nạn liên quan đến máy cắt cỏ thời gian gần đây là lời cảnh báo để người dân cần thận trọng hơn khi sử dụng loại máy này.