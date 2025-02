Người phụ nữ nợ nần, mang vàng đi bán rồi dựng chuyện bị cướp

Một người phụ nữ ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) chơi hụi dẫn đến nợ nần phải bán đi số vàng chồng đưa, sau đó mua vàng giả để thay thế rồi dựng chuyện bị chuốc thuốc mê, cướp tài sản.

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết cho biết đơn vị đang xử lý vụ việc trình báo tin giả bị đánh thuốc mê, cướp tài sản, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, sáng 21/2, bà Nguyễn Thị Út (51 tuổi, trú xã Tiến Lợi) cùng chồng đến Công an xã trình báo việc bị đánh thuốc mê, cướp tài sản, tổng giá trị hơn 320 triệu đồng, gồm: hơn 4 lượng vàng 18K, gần 1 lượng vàng 24K, một điện thoại di động hiệu Vivo.

Số trang sức là vàng giả được bà Út mua về đeo để qua mặt chồng. Ảnh: CACC.

Theo khai báo, khi bà Út vừa đi chợ về, đang phơi quần áo trước nhà, thì bất ngờ bị 2 người từ phía sau dùng khăn chụp thuốc mê bất tỉnh rồi lấy số nữ trang trên người.

Vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến người dân địa phương hoang mang.

Vào cuộc xác minh, điều tra, Đội CSHS Công an TP Phan Thiết xác định tin loan báo trên là giả, do bà Út dựng lên để lừa dối chồng.

Làm việc với cơ quan công an, bà Út khai nhận toàn bộ số nữ trang vàng trên do chồng bà mua làm đồ trang sức. Tuy nhiên, gần đây do chơi hụi dẫn đến nợ nần, bà đã bán hết để trả nợ.

Do lo sợ chồng phát hiện, trách mắng, bà đã mua vàng giả đeo để qua mặt chồng.

Sáng 21/2, chồng bà Út yêu cầu bán số nữ trang đã mua để lấy tiền đặt cọc mua đất, nên bà giả vờ đi chợ sớm rồi dựng chuyện bị cướp như trên.