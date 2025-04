Người phụ nữ ở Hà Nội mất 9 tỷ đồng vì tin lời bạn trai

Cụ thể, thông qua mạng xã hội, bà T. (SN 1981, ở quận Hà Đông) kết bạn và trò chuyện với một người đàn ông. Sau một thời gian, 2 người nảy sinh tình cảm; đối tượng này đã hướng dẫn bà T. tham gia đầu tư tiền ảo.

Ban đầu, do tin tưởng, bà T. chỉ đầu tư một số tiền nhỏ. Khi thấy có lãi và rút tiền thành công, bà tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn. Đến ngày 25/3, số tiền lãi trên hệ thống hiển thị khoảng 19 tỷ đồng . Tuy nhiên, khi bà T. muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng, hệ thống lại không cho phép rút.

Hệ thống yêu cầu bà T. phải nộp thêm 5% tổng số tiền hiện có (tương đương khoảng 1 tỷ đồng ) mới có thể rút tiền. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà T. mới biết mình bị lừa đảo. Tổng số tiền bà bị chiếm đoạt lên tới gần 9 tỷ đồng .

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến hoặc nhận lời kết bạn từ những người lạ trên mạng xã hội.

Người dân không nên tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, các website hay ứng dụng đầu tư tiền ảo chưa được cấp phép. Đặc biệt, cần tránh các nền tảng quảng cáo với lời hứa lợi nhuận cao, hấp dẫn, vì đây có thể là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Việc đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, do những sàn này chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

