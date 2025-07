Người phụ nữ ở Hà Nội trắng tay vì ham 'hoa hồng'

Người phụ nữ lén mở két sắt trộm 400 triệu đồng của người quen

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Oanh (SN 1985, ngụ ấp Hòa Bình, xã Mỹ Tịnh An) về hành vi trộm cắp tài sản.