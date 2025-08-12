Người phụ nữ ở TP.HCM nhập viện sau cuộc cãi vã với con trai

Người phụ nữ 59 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vỡ mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng sau trận cãi nhau với con trai.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Người phụ nữ 59 tuổi (TP.HCM) có tiền sử cao huyết áp và đái tháo đường nhưng uống thuốc không đều đặn. Tối hôm trước, sau một cuộc cãi vã và tức giận với con, bà đột ngột rơi vào hôn mê.

Người nhà lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhà. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy một ổ xuất huyết lớn, máu đã tràn vào não thất, gây chèn ép, lệch đường giữa và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Khi được bác sĩ tại đây tư vấn về mức độ nghiêm trọng, gia đình quyết định chuyển bệnh nhân đến một bệnh viện khác. Ngay trong đêm, sau khi hội chẩn với bác sĩ ngoại thần kinh, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh cho biết sau ca mổ, phản xạ của bệnh nhân đã cải thiện, tuy nhiên, bà hiện vẫn được duy trì thuốc an thần và hỗ trợ hô hấp bằng máy.

Bác sĩ Tuệ nhấn mạnh trường hợp này là minh chứng rõ rệt cho nguy cơ khi bỏ thuốc huyết áp và để cảm xúc bùng phát. Cao huyết áp mạn tính khiến mạch máu não yếu dần theo thời gian. Nếu thuốc không được uống đều, huyết áp sẽ dao động thất thường, khiến thành mạch dễ bị tổn thương.

Khi giận dữ hoặc xúc động mạnh, cơ thể tiết ra adrenaline và noradrenaline, làm tim đập nhanh, mạch co lại, huyết áp tăng vọt chỉ trong vài giây. Với những mạch máu não vốn đã yếu, áp lực này có thể khiến mạch vỡ ngay lập tức, gây xuất huyết não.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng khi sức khỏe ổn định có thể tạm ngưng thuốc, nhưng thực tế đây lại là giai đoạn nguy hiểm nhất. Khi huyết áp không được kiểm soát, chỉ một yếu tố kích thích như căng thẳng hoặc xúc động mạnh cũng có thể gây biến cố nghiêm trọng.

Vị bác sĩ khuyến cáo người dân nên:

Uống thuốc huyết áp đúng liều, đúng giờ, kể cả khi không có triệu chứng.

Đo huyết áp thường xuyên và tái khám đúng hẹn.

Kiểm soát cảm xúc, hạn chế để cơn giận bùng phát, đặc biệt ở người có bệnh tim mạch.

Khi xuất hiện dấu hiệu yếu liệt, méo miệng, nói khó hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa đến bệnh viện ngay.