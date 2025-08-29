Người phụ nữ TQ trầm cảm vì công nhân lau kính bắt gặp đang khỏa thân

Người chồng cho biết vợ của ông đã bị trầm cảm sau vụ bị công nhân lau kính nhìn thấy khi đang ngủ khỏa thân cách đây 4 tháng.

Sự xuất hiện của công nhân lau kính ngoài cửa sổ phòng ngủ khiến người phụ nữ giật mình. Ảnh minh họa: Sixth Tone.

Theo Oddity Central, vụ việc hy hữu xảy ra vào tháng 4, khi một người phụ nữ tại căn hộ cao cấp ở Thành Đô (Trung Quốc) bị hai công nhân lau kính ở tầng cao bắt gặp trong tình trạng khỏa thân. Người chồng họ Cheng khẳng định vợ ông đã bị trầm cảm kể từ đó.

Cheng cho biết vợ chồng ông đã thuê một căn hộ tầng cao thuộc chung cư này với giá 10.000 nhân dân tệ ( 1.390 USD ) một tháng và đặc biệt yêu cầu ban quản lý phải thông báo trước nếu có vệ sinh cửa kính từ bên ngoài. Ông đã nói với cả lễ tân, ban quản lý và nhắn trên nhóm chat của cư dân về lưu ý này.

Tuy nhiên, một buổi sáng, bất ngờ có hai công nhân xuất hiện bên ngoài cửa kính phòng ngủ khiến vợ của Cheng giật mình bởi khi đó đang không mặc gì.

"Đã gần 4 tháng rồi, bác sĩ chẩn đoán vợ tôi bị trầm cảm và lo âu", Cheng chia sẻ trên mạng. "Tôi đã yêu cầu ban quản lý chung cư xin lỗi công khai và bồi thường thỏa đáng, nhưng họ từ chối. Ngoại trừ yêu cầu giải trình ban đầu khi sự việc xảy ra, khi họ cử người mang hoa quả đến nhà tôi để xin lỗi, đến nay họ không hề tỏ ra quan tâm đến chứng trầm cảm của vợ tôi".

Cặp vợ chồng đang yêu cầu ban quản lý tòa nhà bồi thường, nhưng tất cả những gì họ nhận được cho đến nay chỉ là khoản giảm giá 600 nhân dân tệ ( 84 USD ) cho hợp đồng thuê tiếp theo. Xét đến việc phải trả 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, vợ chồng Cheng không mấy hào hứng với lời đề nghị này.

Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người đổ lỗi cho ban quản lý tòa nhà vì không thông báo cho cư dân trước khi lau cửa sổ, trong khi những người khác lại đổ lỗi cho người phụ nữ vì đã ngủ mà không đóng rèm.