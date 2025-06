Người phụ nữ tự rạch tay, dựng màn kịch bị cướp

Công an xã Hồng Thái Đông (TP Đông Triều, Quảng Ninh) phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh làm rõ và xử lý một phụ nữ tự rạch tay, bịa chuyện bị cướp, rồi trình báo cơ quan Công an.

Ngày 10/6, Công an xã Hồng Thái Đông tiếp nhận trình báo của Phạm Thị T. (SN 1998, trú thôn Đám Bạc, xã Hồng Thái Tây, cùng TP Đông Triều) về việc chị này bị 2 nam thanh niên đi xe máy chặn đường, dùng dao đe dọa cướp đi 7 triệu đồng và một điện thoại di động. Trong đơn, chị T. trình báo khoảng 18h30 ngày 10/6, sau khi tan ca từ công ty về nhà bằng xe máy, đến Quốc lộ 18, đoạn qua thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, thì bị 2 nam thanh niên áp sát, chặn đầu xe. Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Thị T. Tiếp đó, một đối tượng ngồi sau xuống xe, rút dao đe dọa, yêu cầu chị T. đưa tiền. Bị chị T. phản ứng, đối tượng dùng dao rạch nhiều nhát vào bắp tay khiến chị hoảng sợ và phải giao nộp 7 triệu đồng cùng chiếc điện thoại hiệu di động nhãn hiệu Redmi (trị giá khoảng 1,5 triệu đồng). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Thái Đông phối hợp Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh vụ việc, nhưng trong quá trình xác minh, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của bị hại, đồng thời tại hiện trường không ghi nhận dấu hiệu xảy ra vụ việc như trình báo. Tiến hành làm việc với chị T., qua đấu tranh vận động, chị thừa nhận đã bịa đặt toàn bộ thông tin nêu trên. Người phụ nữ này khai nhận do túng tiền, nên đã bịa ra vụ cướp để nói dối người thân. Để thêm tính thuyết phục, chị T. đã dùng kéo tự rạch 6 vết vào bắp tay, tắt nguồn rồi ném điện thoại vào bụi cây gần đường để tạo hiện trường giả, sau đó về nhà kể lại sự việc "bị cướp" rồi đến Công an xã trình báo.

