Người phụ nữ U50 suýt sập bẫy 'phi công' đang bị tạm giữ ở sân bay

Thông qua mạng xã hội, chị T quen một người đàn ông tên Kim, tự xưng là Việt kiều và hiện là phi công làm việc ở nước ngoài và nảy sinh tình cảm.

Ngày 1/10, Công an xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ, cho biết sau khi nhận được tin báo từ Phòng giao dịch của Bưu điện Lạc Sơn về việc có công dân đến thực hiện giao dịch chuyển tiền với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ công tác Công an xã Lạc Sơn nhanh chóng đến bưu điện để xác minh vụ việc.

Quá trình làm việc, theo công dân B.T.T (SN 1977) trú tại xã Nhân Nghĩa (Phú Thọ), trước đó, thông qua mạng xã hội, chị T quen một người đàn ông tên Kim, tự xưng là Việt kiều và hiện là phi công làm việc ở nước ngoài và nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian trò chuyện, người này thông báo sắp về Việt Nam để gặp mặt chị.

Công an xã Lạc Sơn và Bưu điện Lạc Sơn trao trả lại tài sản cho công dân.

Đối tượng Việt kiều nói đang bị lực lượng chức năng tạm giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và yêu cầu chị T chuyển 18 triệu đồng để nộp tiền phạt thì mới được thả ra. Tin lời đối tượng, chị T đã đến Bưu điện Lạc Sơn để chuyển tiền.

Công an xã Lạc Sơn đã phối hợp với nhân viên Phòng giao dịch của Bưu điện Lạc Sơn tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng của các đối tượng cho chị T, đồng thời hướng dẫn chị thực hiện các biện pháp chặn, ngừng liên lạc với đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội. Toàn bộ số tiền đã được lực lượng Công an phối hợp với bưu điện trao trả lại cho chị T, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin tưởng, chuyển tiền cho người lạ qua mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.