Người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay Air India kêu cứu

Người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay Air India khiến 241 người thiệt mạng hồi tháng 6 vừa qua lần đầu chia sẻ nỗi đau thể xác và tinh thần mà anh đang trải qua.

Vishwashkumar Ramesh là người sống sót duy nhất sau tai nạn máy bay Air India. Ảnh: Hindustan Times.

Viswashkumar Ramesh, 39 tuổi, ngồi ở ghế 11A trên chuyến bay Boeing 787 khởi hành từ Ahmedabad (Ấn Độ) đi London (Anh). Chỉ 32 giây sau khi cất cánh, máy bay lao xuống khu dân cư đông đúc và bốc cháy dữ dội.

"Thật đau đớn. Tôi cảm thấy rất khó để vượt qua, cả về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình tôi cũng suy sụp hoàn toàn", Ramesh nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 9.

Anh trai của anh, Ajay, cũng có mặt trên chuyến bay và đã tử vong ngay tại chỗ. "Mẹ tôi suốt ngày ngồi trước di ảnh của anh trai, chỉ biết khóc và nhớ con", anh kể.

Dù bị thương nặng, Ramesh vẫn cố mở cửa thoát hiểm, thoát ra khỏi xác máy bay đang cháy. Tuy nhiên, ký ức kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh anh mỗi ngày. Anh nói các vết thương chưa lành, và trong lòng luôn day dứt khi nhớ về anh trai, theo News.com.au.

Trước thảm kịch, Ramesh cùng anh trai làm nghề đánh cá ở thành phố Diu, miền Tây Ấn Độ. Anh đang trên đường trở về Leicester (Anh) - nơi sinh sống cùng vợ và con trai nhỏ.

Từ ngày trở lại Anh, anh không thể làm việc, phải điều trị cả thể chất lẫn tâm lý, và luôn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc đi máy bay. "Tôi chỉ ở lì trong phòng, không còn dành thời gian cho vợ con như trước", anh nói.

Theo hai cố vấn của Ramesh, ông Sanjiv Patel và Radd Seiger, gia đình cảm thấy bị Air India bỏ rơi. "Ban lãnh đạo Air India từng tuyên bố sẽ chăm lo cho các gia đình nạn nhân. Nhưng thực tế, mọi thứ chỉ là những khuôn mặt xa lạ, những email, giấy tờ yêu cầu ký mà không ai giải thích", ông Patel bức xúc.

Ramesh và đại diện của anh đã nhiều lần xin được gặp Giám đốc điều hành Air India - ông Campbell Wilson - nhưng chỉ nhận được lời mời nói chuyện với lãnh đạo tập đoàn Tata, chủ sở hữu hãng hàng không này.

"Chúng tôi đã cố gắng giải quyết riêng tư, nhưng chuyện này không thể xong qua email hay luật sư. CEO cần trực tiếp gặp chúng tôi", ông Seiger bày tỏ.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah thăm Ramesh. Ảnh: The Telegraph.

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ, nguồn cung nhiên liệu của máy bay đã bị ngắt trong vài giây ngay sau khi cất cánh rồi mới bật lại. Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Air India đã chi tạm thời 21.500 bảng Anh (hơn 28.230 USD ) cho Ramesh - tương đương số tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong chuyến bay 171. Tuy nhiên, ông Seiger cho rằng khoản này "quá ít" so với nhu cầu điều trị khẩn cấp của Ramesh.

"Họ không muốn đối đầu với Air India, họ chỉ cần được giúp đỡ. Anh ấy cần được điều trị tâm lý chuyên sâu ngay lập tức, và hãng phải chịu trách nhiệm chi trả", ông Seiger nói.

Đáp lại, Air India ra thông cáo cho biết hãng "hiểu rõ đây là giai đoạn khó khăn với tất cả những người bị ảnh hưởng" và khẳng định "vẫn đang nỗ lực cung cấp sự hỗ trợ và cảm thông cần thiết trong hoàn cảnh này".

Hiện Ramesh cùng các gia đình nạn nhân khác đang nhờ luật sư đại diện, tiếp tục yêu cầu Air India chịu trách nhiệm về thảm kịch khiến hàng trăm người thiệt mạng.