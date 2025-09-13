Người sống sót duy nhất vụ rơi máy bay Air India giờ ra sao

Sau vụ rơi máy bay Air India khiến 270 người thiệt mạng, Vishwash Kumar Ramesh - hành khách duy nhất sống sót - vẫn chưa nguôi nỗi đau vì bất lực nhìn anh trai ra đi ngay trước mắt.

Vishwash Kumar Ramesh là người sống sót duy nhất sau tai nạn máy bay Air India. Ảnh: Hindustan Times.

3 tháng sau thảm kịch rơi máy bay Air India tại Ấn Độ, người sống sót duy nhất - Vishwash Kumar Ramesh (40 tuổi, ở Leicester, Anh) - vẫn chưa nguôi nỗi đau mất anh trai.

Chiếc Boeing 787 cất cánh từ Ahmedabad đi London ngày 12/6 đã lao xuống một khu dân cư ở Ấn Độ, cướp đi mạng sống của 241 hành khách cùng 29 người dưới mặt đất.

Ramesh, ngồi ghế 11A, thoát chết với vài vết thương ở mặt và ngực. Nhưng kể từ đó, anh sống trong cảm giác tội lỗi vì đã bất lực nhìn anh trai Ajay Kumar Ramesh (45 tuổi), ngồi cách mình chỉ một lối đi, ra đi mãi mãi.

Vợ của Ramesh chia sẻ với The Times: "Mọi thứ xảy ra ngay trước mắt chồng tôi. Điều đau đớn nhất là anh ấy đã mất anh trai. Hiện anh ấy vẫn ở Ấn Độ để tiếp tục điều trị, chưa biết bao giờ trở về Anh".

Ramesh, được truyền thông Ấn Độ gọi là "người đàn ông kỳ tích", từng khóc nghẹn: "Tôi mất anh trai ngay trước mắt mình. Tại sao tôi không thể cứu anh ấy?".

Trong tang lễ ở Gujarat hồi tháng 6, Ramesh chính là người vác linh cữu anh trai. Anh gục ngã trong tiếng khóc, buộc người thân phải dìu đi.

Khi tai nạn xảy ra, Ramesh ngồi gần cửa thoát hiểm, kịp chui ra ngoài thân máy bay biến dạng. Hình ảnh do MailOnline thu được cho thấy anh còn tìm cách quay lại biển lửa để cứu anh trai.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah thăm Ramesh. Ảnh: The Telegraph.

Một nhân viên cứu hộ kể về Ramesh: "Anh ấy hoảng loạn, mặt đầy máu, cứ nói rằng anh trai mình vẫn ở trong đó và phải cứu bằng được".

Trước đó, Ramesh từng cố đặt ghế cạnh nhau cho hai anh em trên chuyến bay AI171, nhưng khi mua vé, chỉ còn hai chỗ tách biệt ở hàng 11. Anh day dứt: "Nếu ngồi cùng nhau, có lẽ cả hai chúng tôi đều sống sót".

Ngoài Ramesh, gia đình các nạn nhân cũng chìm trong đau thương. Hai gia đình người Anh đã gửi thư ngỏ tới Ngoại trưởng Yvette Cooper, tố cáo việc thi thể thân nhân bị "xử lý sai, dán nhãn nhầm, thậm chí thất lạc" trong quá trình bàn giao.

Họ viết: "Chúng tôi không cần sự thương hại, chỉ cần trách nhiệm và câu trả lời. Sự im lặng và thờ ơ chỉ làm nỗi đau thêm sâu".

Hầu hết gia đình nạn nhân đã nhận khoản bồi thường khoảng 21.500 bảng Anh (hơn 29.100 USD ) từ Air India. Riêng Ramesh có thể được bồi thường thêm vì chấn thương thể chất và sang chấn tâm lý.

Nhưng với anh, vết thương lớn nhất không gì bù đắp được đó là mất mát người anh trai ngay trước mắt mình.